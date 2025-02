Pregunta a parejas de ancianos cómo se ligaba antes de Tinder en Murcia y toda España está dando volteretas: "Decía: voy a echarme novia"

A pocos días de celebrar el día de San Valentín, la divulgadora, historiadora y creadora de contenido conocida en Murcia como La Culturetta ha salido a la calle para preguntar "a la experiencia murciana" cómo se conocían los jóvenes antes de la era de las apps para ligar como Tinder.

Con su característico enfoque cultural y cercano a la realidad social de la Región de Murcia, Ana ha dado voz a aquellos que vivieron en tiempos en los que las citas no se gestionaban a través de un "match", sino que se forjaban de forma mucho más orgánica e impredecible.

Mientras que hoy en día las aplicaciones de citas son el principal lugar donde se conocen las parejas, la evolución de este entorno social ha sido notable. Las generaciones de los 90 comenzaron a ver cómo las citas en internet ganaban terreno, pero antes de eso, entre los 60 y los 80, las discotecas y encuentros casuales fueron los escenarios donde los jóvenes murcianos forjaban nuevas relaciones. A su vez, entre los 30 y los 50, las presentaciones organizadas por familiares y círculos cercanos eran la norma, con situaciones que se pueden considerar verdaderos "eventos sociales" con el fin de establecer relaciones duraderas.

Así ligaban los murcianos hace 40 años

"En las pandillas o en los bailes que se hacían en las casas de algunos; salíamos a pasear por allí, por el pueblo. Salíamos y conocíamos a los chicos. Íbamos al cine y conocíamos allí también", comparte una de las entrevistadas. Para otros, fueron las discotecas el lugar por excelencia para encontrar a su media naranja: “Primero la Chuy’s de Alcantarilla, después la Super Chuy’s”

"Yo lo conocí en mi casa, que era amigo de mi hermano, luego fui con él a la casa y nos conocimos y empezamos a salir. Amigos de amigos", asegura otra de las entrevistadas, quien destaca cómo las relaciones solían surgir en ambientes íntimos y cercanos, donde la confianza de los círculos sociales facilitaba el primer contacto.

Uno de los entrevistados relata una de las anécdotas más curiosas de la entrevista, relatando cómo las personas iban directamente a los pueblos con una clara intención: "voy a echarme novia". Mientras que otra de las murcianas relataba su propia historia de amor junto a su marido sobre la pasarela de Manterola: "Lo conocí en la feria de Lo Pagan, en la feria de los coches. Tenía un sobrino que lo operaron y fue a sacar al otro que era mellizo, y allí lo conocí. Y la verdad, cuando lo vi, me enamoré de él enseguida, y así llevamos 46 años".

Más allá de la evocación del pasado, Ana también ha preguntado a los entrevistados qué significa el amor para ellos. Para muchos, el amor no es solo un sentimiento impulsivo o una atracción momentánea. "El amor no es solamente decir, como mucha gente hoy día dice, el amor es quererse, conocerse, respetarse durante muchos años"; mientras que otro de reflexionaba que "el amor es atracción física inicial. Uno ve y surgen cosas, surgen lazos, y surgen otras cosas. Yo estoy casado ya, voy camino de las bodas de oro, ya 47 años, y he ido cambiando a lo largo de esos años, pero básicamente se inició por una atracción física. Si no, no hay posibilidad de amor".

Sin embargo, para la última entrevistada el amor tiene una definición más romántica, pero igualmente profunda: "El amor para mí es sentirme a gusto con la persona con la que estoy y sentir, como dicen, 'las palomitas en el estómago'. Pasen los años que pasen".