Se ríe del acento de Murcia y la respuesta que recibe podría ganar un premio Goya : "Como tú has puesto..."

Las bromas sobre el acento y las costumbres de la Región de Murcia se han convertido en un tema recurrente en toda España. Por razones que no están del todo claras, esta comunidad autónoma suele ser objeto de chanzas y comentarios en tono humorístico, especialmente en redes sociales.

Aunque la mayor parte de la población murciana se toma estas bromas con humor y buen talante, hay momentos en los que ciertos comentarios resultan ofensivos.

Cuando eso sucede es posible que quien los haga reciba una respuesta sin rodeos. Así ha sido el caso de la influencer de moda femenina Lorena Muñoz, quien ha reaccionado de manera tajante a un mensaje despectivo en uno de sus videos.

Se mete con el acento de Murcia y la respuesta que se lleva no la ve venir

Un usuario anónimo publicó un comentario en el que criticaba directamente su forma de hablar: "Qué horror de acento la gente de Murcia". En lugar de ignorarlo o tomárselo a la ligera, Lorena decidió responder con determinación: "¡Te has coronado, eh! O sea, de verdad, qué horror que en el mundo existan personas como tú".

Su contestación no se detuvo ahí. Con un tono firme pero irónico continua reivindicando su identidad y su tierra: "Bueno, antes de nada, no me importa un pimiento. Ya que estamos aquí en Murcia, ¿eh? El que te guste nuestro acento o no, para mí el más maravilloso. Sin duda alguna".

La influencer también ha hecho hincapié en el anonimato de muchos de los comentarios negativos que circulan en redes sociales y señaló lo fácil que resulta criticar a través de una pantalla sin mostrar el rostro: "Porque la gente se pone a comentar de mala manera y encima, sin foto y sin nada aquí en redes sociales".

El cierre de su respuesta no ha podido ser más claro: "¡Te aplaudo! ¡Qué fácil escribir detrás de una pantalla, eh, amigo! Dicho esto, ¡que viva Murcia!".