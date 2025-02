'El Follana' se cuela en los premios de CeciArmy y esta es la reacción de los famosos: "Eres mi ídolo"

La segunda edición de los CeciArmy Awards celebrada el pasado 24 de enero de 2025 en Madrid ha dejado más de una sorpresa. Estos premios, organizados por el influencer conocido como CeciArmy, se caracterizan por ser una celebración diferente, lejos de los protocolos tradicionales y enfocada en premiar lo más peculiar y divertido del mundo digital.

Uno de los momentos más curiosos ha sido la aparición del influencer murciano El Follana, quien, sin estar entre los nominados, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la noche.

Los CeciArmy Awards son una gala orientada a reconocer las "buenas acciones" en redes sociales, pero también a celebrar los momentos más divertidos y curiosos que ocurren a lo largo del año en el universo digital.

Además de premiar a figuras influyentes, los premios han logrado consolidarse como un referente. El evento presentado por el propio CeciArmy junto a Santiago Segura, se distinge de otros eventos más formales, por la espontaneidad y la sorpresa.

El Follana en los CeciArmy Awards

José Luis Blanco Follana (Murcia, 24 de agosto de 1998), conocido por sus paisanos como El Follana y famoso en Murcia por su carácter extrovertido y su presencia en redes sociales, es una figura que se ha ganado el cariño del público en la ciudad. Su popularidad ha ido consolidándose con el paso de los años tras su paso por Got Talent en 2019 y, recientemente, en 'First Dates' y, aunque no era uno de los nominados, su aparición en los CeciArmy Awards no ha pasado desapercibida, siendo recibido con entusiasmo por los asistentes, quienes no dudaron en expresar su admiración y simpatía hacia él.

Durante la gala, El Follana tuvo la oportunidad de conversar con varios de los invitados, quienes reaccionaron con entusiasmo ante su presencia. Uno de los primeros en hablar con él fue Isidoro Baides, quien recibió el premio al "cuñado del año"; Paul Ferrer, que calificó la gala con un 7,75 y o, Jarfaiter, Cristian Ventura o Fabio.

Un momento destacado y que ha tenido más impacto en redes sociales ha sido la entrevista a Kappah, quien aprovechó para expresar su admiración por El Follana: "Me ha gustado más conocerte a ti en persona. Eres mi ídolo",