Esta receta de 'retinol bebible' viene de Indonesia, pero el truco está en Murcia: "se llama Jamu y se toma en ayunas"

Las redes sociales son un hervidero de trucos, recomendaciones y sugerencias sobre alimentación y salud que, en muchos casos, no están supervisadas por profesionales y carecen de respaldo científico. Cada día surgen nuevas modas, dietas y fórmulas mágicas que prometen transformar nuestro bienestar, pero muchas de ellas carecen de la debida evidencia científica que respalde sus beneficios, lo que plantea un riesgo, ya que un consejo mal fundamentado puede tener consecuencias no deseadas en la salud de los usuarios.

Por otro lado también es cierto que las redes albergan una gran cantidad de profesionales en diversas áreas de la salud, quienes se esfuerzan por divulgar información de calidad, apoyada en estudios y experiencia. Estos expertos desempeñan un papel crucial al ofrecer contenido riguroso que ayuda a educar al público.

Esta dicotomía es la razón por la que las plataformas digitales tienen una responsabilidad importante en regular la visibilidad y el impacto de ciertos contenidos, especialmente cuando se trata de temas de salud, para evitar que circulen mitos o información errónea que pueda afectar a millones de personas.

La bebida Indonesia que parece murciana

En los últimos días ha ganado popularidad una bebida conocida como el "retinol bebible". Esta fórmula, que promete beneficios para la piel y la salud en general consiste en una mezcla de jengibre, limón, naranja, cúrcuma y pimienta negra, ingredientes que se combinan con agua de coco en lo que se presenta como una potente bebida detox. Ha sido etiquetada como el "retinol bebible" debido a sus supuestos beneficios para la piel, aunque no tiene ninguna relación directa con el retinol químico utilizado en tratamientos dermatológicos.

El retinol, o retinoide, es una vitamina A que actúa acelerando la renovación celular, promoviendo la formación de colágeno y reduciendo la aparición de arrugas. Por otro lado, la bebida viralizada no tiene la capacidad de intervenir en los procesos celulares de la piel de la misma forma que el retinol tópico. No obstante, sus ingredientes poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden contribuir a la salud general del organismo, lo que, indirectamente, puede mejorar la apariencia de la piel.

Según los ingredientes, esta receta tiene efectos desintoxicantes, antiinflamatorios y antioxidantes. El jengibre y la cúrcuma son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias, la pimienta negra mejora la absorción de la cúrcuma, mientras que los cítricos como el limón y la naranja son una fuente rica en vitamina C, que sí tiene una relación directa con la salud de la piel, ayudando a la producción de colágeno y protegiéndola de los daños del sol.

Aunque es tentador pensar que este "retinol bebible" es una cura mágica para la piel, los expertos sugieren que su consumo debe ser moderado. No se recomienda tomar esta bebida en grandes cantidades a diario debido a la concentración de jengibre y cúrcuma, que en exceso pueden causar irritaciones estomacales. Además, se debe tener cuidado con las personas que tienen problemas de hígado o riñones, ya que algunas especias pueden interferir en su funcionamiento.

Si bien es cierto que el "retinol bebible" ha sido promovido como una bebida saludable, la receta tiene una influencia directa de la medicina tradicional de Indonesia conocida como Jamu. El Jamu es una bebida herbal ancestral que se consume en Indonesia desde hace siglos, particularmente en ayunas, y es conocida por sus beneficios para la digestión, la desintoxicación del cuerpo y el refuerzo del sistema inmunológico. Sin embargo, el truco detrás de esta receta no solo está en la cúrcuma o el jengibre, sino también en los cítricos, como el limón y la naranja, que son emblemáticos de la Región de Murcia, famosa por su producción de cítricos de alta calidad, especialmente naranjas y limones, frutas que son la base de muchas de las recetas tradicionales de la Región. Estos ingredientes no solo aportan un toque de sabor refrescante, sino que también son fundamentales en la prevención de enfermedades gracias a su alto contenido de vitamina C.