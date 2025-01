Pelea en Murcia por elegir la mejor pizzería: "Parece ser que aquí..."

Si hay algo que genera debate y desensos a lo largo y ancho del planeta es, sin duda, elegir el mejor restaurante en cualquier especialidad culinaria. Si bien la elección puede depender de mil factores como el momento, el hambre, o el tipo de comida que se busque, siempre hay quienes se sienten en la obligación de declarar su favorito. En Murcia, no es distinto. Y parece ser que, en esta ocasión, la disputa se libra entre las pizzerías de la ciudad.

El perfil de TikTok Pizza Combat ha decidido poner a prueba las tres pizzerías con más notoriedad de Murcia. El reto está claro: decidir cuál de ellas es la mejor. Pero para ello ha salido a preguntar a los murcianos, a pie de calle, cuál es la pizzería que debe llevarse la corona en este combate.

“Mi favorita es el mundo italiano pizza. Dime alguna, por favor. A mí me gusta la góndola, eh. Mano a mano también yo soy un tío sencillo", comentó uno de los participantes. De hecho, la "Mano a Mano" parece ser una de las grandes favoritas. "Mano a mano siempre", mencionó un ferviente defensor de la pizzería.

Entre las más repetidas también estuvieron "Mondo italiano" y "La Góndola", aunque la competencia es fuerte y no han dejado de sumarse propuestas a través de los comentarios. Algunos se decantan por la "Ritornata", en Molina de Segura, que incluso fue proclamada como la “campeona de España” por un entusiasta. " La ritornata, en el llano de Molina, campeona de España". Mientras que por otro lado aquellos que no se conforman con lo más popular también tienen algo que decir. " DABRUNA urbanización Montepinar... no hay otra igual".