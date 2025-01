Está en Murcia, pero es una puerta a Italia: "la mejor cafetería para desayunar"

Encontrar una cafetería donde el desayuno sea excelente en calidad y precio es casi un tesoro. En una ciudad con tantas opciones, dar con ese sitio que logra el equilibrio perfecto entre buen café, pan recién horneado y embutidos de calidad no es tarea fácil. Sin embargo, la creadora de contenido Belén Sánchez Mol lo tiene claro: en Murcia, ese lugar existe-

A través de un vídeo en TikTok Belén ha compartido su experiencia en este local, el café Milano, situado en Avenida Arabi, y no ha escatimado en elogios. "Para mí, es la mejor cafetería de Murcia, sin duda, en calidad-precio".

Uno de los aspectos que más le ha llamado la atención es el sistema de pedidos: "Una de sus peculiaridades es que tú mismo anotas lo que quieres", comenta antes de narrar el contundente desayuno que ha compartido con sus amigas: tres maxi cafés, que según ella están "increíbles", acompañados de tres tostadas diferentes: la Milano con copa, la Piamontesa y la Tona. Sobre los ingredientes, destaca sin dudarlo la frescura y el sabor: "La calidad del embutido y del pan es increíble".

Pero si algo eleva la experiencia es el café, que, según Belén, "está increíble". Para poner el broche final, cuenta que decide un dulce con sus acompañantes: un cruasán relleno de pistacho con "la mejor crema de pistacho que he probado".

La variedad del menú también ha sido un punto a favor: "He probado varias y es que no sabría ni elegir", confiesa, dejando claro que su recomendación no es fruto de una única visita. El vídeo ha generado cientos de interacciones y comentarios de seguidores que ahora quieren probar por sí mismos este rincón italiano en pleno Murcia. Belén, por su parte, lanza una pregunta al aire para consultar a sus vecinos si quieren seguir escuchando sus lugares favoritos de la ciudad.

La carta de Café Milano es un homenaje a la tradición italiana, donde el pan de pueblo de horno de leña y la masa madre sirven de base para una cuidada selección de tostadas con ingredientes auténticos. Desde el intenso sabor de la Piamontese con pancetta coppata, que combina queso con trufa y panceta curada, hasta la frescura mediterránea de la Sorrento, con ricotta al pistacho, pesto genovés y tomates secos, cada opción transporta al comensal a una región distinta de Italia.

La propuesta dulce no se queda atrás, con croissants rellenos y tostadas con Nutella o mantequilla "Ferrarini". Para acompañar, el apartado de cafés y capuchinos sorprende con creaciones como el Pistaccino, con crema de pistacho, o el Capuccino Capriccio Italiano, con leche condensada y licor de almendra, una muestra del esmero con el que se cuida hasta el último detalle de la experiencia.