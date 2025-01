Investiga por qué "toda España odia a Murcia" y medio millón de personas ya han visto la respuesta: "Murcia es como..."

El creador de contenido Ismael Sepúlveda ha encendido el debate nacional con un vídeo en el que explora, con humor y curiosidad, la pregunta: "¿Por qué toda España odia a Murcia?". En la publicación, que ha acumulado más de medio millón de visualizaciones en apenas dos días solo en TikTok, Sepúlveda se embarca en una investigación empírica de primera mano y a pie de calle para desmontar clichés y creencias sobre la Región de Murcia, ofreciendo una crónica llena de ironía, datos curiosos y descubrimientos.

En la pieza, el influencer autor empieza poniendo encima apuntando en la "lista de estereotipos definitiva de Murcia" la famosa broma de que "Murcia no existe": una negación que desmiente con contundencia al comprobar: “Esto es claramente un mito porque yo he conseguido llegar, o sea que estoy en ella”. Después, continúa hablando sobre el calor extremo que se atribuye a la Región, recordando que en un verano se registraron 50 grados. Para comprobarlo, explica que ha decidido visitarla en invierno, y admite que: “Aún así he pasado calor”.

Sepúlveda también destaca el título de Murcia como "la huerta de Europa". Para verificarlo visita el Mercado Saavedra Fajardo, el el corazón de la ciudad, donde hace una cata en primera persona: “Me compré algo de aquí... Bueno, en realidad me lo regaló la señora de la frutería. Muchas gracias. Desde aquí, una mandarina buenísima”.

Respecto al acento murciano, que algunos consideran difícil de entender, el creador cuenta que después de hablar con unas 20 personas locales, no ha escuchado la típica palabra "acho": “Esto es falso o bueno... A lo mejor no conocía a las personas indicadas”. Para cerrar su análisis, elogia la gastronomía murciana, calificándola como “una auténtica delicia”, después de probar el paparajote y la marinera.

Al finalmente, Sepúlveda concluye con un reconocimiento a la Región: “Tengo que decir que Murcia no es, ni de lejos, la peor comunidad. Esto es una invención que la gente de Murcia nos permite decir a los demás porque tienen mucho sentido del humor”.

El vídeo ha generado una avalancha de reacciones en redes sociales, acumulando miles de comentarios de usuarios que han compartido sus experiencias o reflexiones sobre Murcia. Uno de los mensajes más repetidos es el orgullo por la Región y el desmentido de los estereotipos: “La gente a la que no le gusta Murcia es porque no ha ido a Murcia. ¡VIVA MURCIA!”, dice @lanenahbrugal. Otro usuario, Ire, comenta: “Los andaluces amamos Murcia, somos como hermanos”.

Los comentarios no solo muestran apoyo, también reflejan el humor que los murcianos tienen hacia estas bromas. Mike aclara qie “lo del ‘acho’ es cuando ya pasas mucho tiempo con alguien de aquí, no es que la tengamos en la punta de la lengua cada dos palabras que digamos”. Otros como @Aroa Iborra han destacado la riqueza de la región: “Ya sabes por qué nos odian, ¿no? Porque somos los mejores. La Región de Murcia es un espectáculo, desde el mar a la montaña, su gastronomía, su gente y su sol ”.

El impacto del vídeo trasciende lo humorístico, convirtiéndose en una celebración de la diversidad cultural de España. Como comenta @Turbomoto: “Murcia es cojonuda y la gente que se sube al tren de meter mierda sin conocerla solo demuestra su ignorancia”.