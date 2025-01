Esto es lo que hace un mecánico para saber si un coche de segunda mano es bueno: "En vez de pegarse así"

Ante la incertidumbre económica y los elevados precios de los vehículos nuevos, cada vez más personas optan por adquirir coches de segunda mano como alternativa para satisfacer sus necesidades de transporte privado. Sin embargo esta elección no está exenta de riesgos ya que la falta de regulación y la rapidez con la que se realizan estas transacciones pueden dar lugar a fraudes y la compra de vehículos con defectos ocultos.

Aunque existen empresas especializadas en verificar el estado de estos coches, también hay trucos sencillos que los profesionales del sector recomiendan para detectar problemas graves.

Uno de estos consejos proviene de Scotty Kilmer: un veterano mecánico con más de 50 años de trayectoria, que ha compartido un método práctico y accesible que solo requiere un imán. Según Kilmer, esta herramienta es útil para identificar si un coche ha sufrido daños significativos en su estructura y ha sido reparado con materiales no magnéticos, como masilla adhesiva: “Ahora, la gente suele hacer mal el trabajo de carrocería con Bondo [masilla adhesiva], pero el Bondo no es magnético. Así que, si pegas un imán y, en vez de pegarse así, se cae, sabes que ha sido destrozado”, explica Kilmer en uno de sus vídeos.

El truco consiste sencillamente en pasar un imán suavemente por distintas partes de la carrocería del coche y verificar si hay zonas donde no se adhiera correctamente. Si el imán no se pega, es probable que esa área haya sido reparada tras un impacto.

Además también sugiere prestar especial atención a los huecos entre los paneles del vehículo: “fíjate en este hueco, aquí cabe la llave del coche. Luego, comprueba el otro lado del maletero. En este caso, la llave no llega ni de lejos al tamaño del hueco, así que sabemos que ha sido destrozado”. Los desajustes en la alineación de los paneles pueden ser otro indicio de reparaciones previas, lo que no solo afecta la estética del coche, sino también su resistencia estructural y su protección contra la entrada de agua y la formación de óxido.

Además de estos consejos Kilmer también subraya la importancia de observar con detenimiento otros detalles visibles del vehículo, como diferencias en la pintura o signos de desgaste irregular posible.