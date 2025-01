Jordi Wild se tatúa con el murciano Joaquín Ganga: un colosal diseño de 8 días en tan solo 8 horas

Jordi Carrillo de Albornoz Torres, conocido como Jordi Wild por su carrera como youtuber, podcaster y personaje de internet, ha decidido rendir homenaje a su padre con un impactante tatuaje que le cubre toda la espalda: un pez kanji diseñado por el artista murciano Joaquín Ganga. La pieza ha sido ejecutaao en tan solo 8 horas gracias al innovador método "no pain" (sin dolor) que el artista ha patentado en su estudio de Los Ángeles.

En el vídeo compartido en la cuenta de Joaquín, Jordi explica las razones detrás de la elección de este método: "Me quería hacer la espalda hace mucho tiempo: una espalda grande, son muchas sesiones, 8 días, 8 recuperaciones... y me daba mucha pereza", explica, "hablamos con el maestro y hoy me tatúo. Sin dolor, espero, si no habrá repercusiones".

El método que ha utilizado Joaquín para tatuar a Wild es una técnica que permite realizar tatuajes sin que el cliente sienta el dolor natural de las agujas. En concreto, se trata de una anestesia general que se pone a la persona antes de comenzar el tatuaje y que permite que el proceso transcurra como una operación quirúrgica: entre varios tatuadores y sin molestias.

Aunque se trata de un método que actualmente no está disponible en España, Joaquín lleva años perfeccionándolo en su estudio en Estados Unidos, por donde ya ha pasado una impresionante lista de famosos entre los que están Drake, Arcángel o Vinicius.

Nacido en El Palmar, Murcia, Joaquín Ganga es uno de los tatuadores con más laureles internacionales: después de años de éxito, Ganga ha abierto recientemente un nuevo estudio en su pueblo natal, donde también cuenta con un espectacular chalé que fue asaltado hace tan solo unas semanas.

El pez kanji es, tal y como ha explicado Ganga, un homenaje a Papa Giorgio: el padre de Jordi Wild que falleció de forma repentina hace escasas semanas, asestando un duro golpe Jordi: "Mi padre era la persona más maravillosa que ha existido, un padre y un esposo de 10, y mi mejor amigo", explicaba en su mensaje de despedida.

Ahora, este tatuaje lleva consigo un diseño cargado de simbolismo: no solo un tributo a su padre, también una forma de llevar su memoria siempre con él sin el sufrimiento físico asociado al tatuaje convencional.