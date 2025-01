Luto en Murcia por el cierre de este querido restaurante: "Era mi favorito"

La diversidad es una de las grandes fortalezas de la oferta gastronómica de la Región de Murcia.

Con una riqueza y variedad culinaria que abarca desde las tradiciones más arraigadas hasta las propuestas más innovadoras, la inclusión de opciones variadas es una señal de salud en el sector.

Por esta razón la pérdida de alguno de estos espacios no solo deja un vacío en el corazón de sus clientes: también genera preocupación sobre el equilibrio de esta diversidad.

Murcia está de luto tras el anuncio del cierre de uno de sus restaurantes más queridos y emblemáticos: Vegan Queen.

Este establecimiento, que solía estar ubicado en el corazón de la ciudad hasta que se trasladó a la avenida Juan Carlos I, se había consolidado durante sus siete años de historia como un referente para los amantes de la comida vegana, atrayendo tanto a veganos como a quienes buscaban una alternativa deliciosa y ética en su alimentación.

El anuncio de su cierre se ha realizado a través de las redes sociales con un mensaje de despedida que rezaba: "Desde hoy Vegan Queen cierra sus puertas para siempre. Muchas gracias a todos por la compañía durante estos 7 años". y que no ha tardado en generar una ola de reacciones que reflejan el impacto que el restaurante tuvo en la comunidad.

"Era mi restaurante favorito de Murcia. Era maravilloso 😢😢😢", comenta uno de los seguidores, mientras que otro señalala importancia de apoyar este tipo de negocios: "Mucho ánimo chicas, para que esto no suceda debemos apoyar los restaurantes veganos y promoverlos. No frecuentar los restaurantes carnívoros que ofrecen opciones veganas, que solo lo hacen por negocio y no por vocación como los que sí son 100% veganos".

Otros mensajes destacaron el legado de Vegan Queen como un espacio de encuentro y valores compartidos: "Gracias por todo lo que le diste a Murcia tantos años y por crear un espacio de encuentro de gente maravillosa y sensible. Larga vida a Vegan Queen 🥲💚". Algunos usuarios no han ocultado su conmoción: "Me he quedado en shock cuando he visto la noticia, como tantas personas que están dejando sus comentarios. Ojalá hubiese podido ir más".