Murcia regala a España una receta que acaba con la gripe y el resfriado: "Al día siguiente estás nuevo"

Los casos de infecciones respiratorias se han multiplicado significativamente en toda España, y la Región de Murcia no ha sido una excepción.

En medio de este recrudecimiento de los resfriados, gripes y otros virus estacionales, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de seguir las recomendaciones preventivas para minimizar los riesgos.

El Servicio de Epidemiología y los profesionales de Atención Primaria han advertido que el pico de contagios de gripe y COVID-19 todavía no ha llegado, aunque el sistema sanitario ya está viendo un incremento de consultas: especialmente por cuadros respiratorios. En concreto en la Región de Murcia los centros de salud también están experimentando una presión muy fuerte.

Las autoridades sanitarias insisten en seguir medidas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas en lugares cerrados y mantener una adecuada ventilación en espacios interiores. Además también es importante reforzar nuestra salud de manera integral practicando hábitos saludables y manteniendo una alimentación adecuada para fortalecer el sistema inmunológico.

Receta murciana contra las infecciones respiratorias

En este sentido, la tradición popular nos ofrece una receta que, aunque no sustituye las medidas de prevención, es un gran aporte a nuestra salud en esta temporada: el famoso "caldo con pelotas" de la Región de Murcia.

Este plato, que se consume especialmente en los meses fríos, ha sido destacado por la influencer murciana Alicia Catalán Ródenas (@kalonbay), quien ha compartido su sorpresa al descubrir que esta receta no es tan conocida en otras comunidades.

En un vídeo que se hizo viral, Alicia se mostraba perpleja al darse cuenta de que el "caldo con pelotas", que ella pensaba que era un plato "universal", es en realidad una tradición casi exclusiva de Murcia. "Yo era una fiel creyente de que el caldo con pelotas era universal, ¿Nacional? ¿Internacional? No tanto, ¿no? Pero Nacional vale. Y parece ser que solo es de Murcia o de alrededor".

Este plato, que tiene su origen en las festividades navideñas pero que se consume a lo largo de todo el invierno, es una opción reconfortante y nutritiva para combatir los resfriados. Se trata de un caldo, generalmente de pollo o de cocido, en el que se sumergen grandes albóndigas conocidas como "pelotas", hechas con una mezcla de carne de cerdo, pechuga de pollo, tocino, longaniza y condimentos como ajo, perejil, piñones y azafrán.

Como explicó Alicia en su vídeo, este caldo es la solución perfecta para cuando uno se resfría: “Tú al caldico con pelotas le echas un chorrico de limón y es que al día siguiente estás nuevo, da igual que tengas la peor gripe, tú al día siguiente ¡Nuevo!”.

Esta receta, cargada de nutrientes, proteínas y líquidos, no solo es reconfortante, sino que también ayuda a mantener el cuerpo hidratado y fortalecido frente a virus respiratorio y es cierto que aunque el caldo con pelotas no puede sustituir los tratamientos médicos ni las medidas de prevención recomendadas por las autoridades, su alto contenido en líquidos y nutrientes esenciales lo convierte en un excelente aliado en la lucha contra el resfriado y la gripe. Además, la vitamina C del limón y la capacidad del caldo para mantenernos hidratados son factores que contribuyen a aliviar los síntomas y a apoyar nuestro sistema inmune durante estos meses fríos.