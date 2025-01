Denuncian el "sorteo" del murciano TheGrefg de un Tesla: "No es un sorteo"

El famoso streamer y youtuber murciano David Cánovas Martínez, conocido como TheGrefg, se ha hecho famoso por sus audiencias millonarias y sus extravagantes iniciativas. En los últimos días, ha vuelto a generar polémica después de organizar un sorteo que algunso usuarios han denunciado a través de redes sociales.

La dinámica que ha propuesto consiste en sortear un exclusivo Tesla Model S PLaid, valorado en más de 130.000 euros y personalizado con el vinilo de Rayo McQueen de la película Cars.

El sorteo ha estado disponible para participantes de todo el mundo y, para entrar en la competición, se debía adquirir al menos un ticket por el precio de un euro. Cada euro daba derechoa un fondo de pantalla digital de la temática Saiyan y a una entrada para optar al coche. Según las bases del sorteo, cuantos más tickets compra el usuario, mayores son sus probabilidades de ganar.

La dinámica ha atraido a miles de personas, generando un total de 380.000 participaciones, equivalentes a 380.000 euros. El sorteo se ha llevado a acabo en presencia de un notario y la ganadora ha sido una mujer de Barcelona, que había comprado solo cuatro participaciones gastando un total de cuatro euros.

TheGrefg ha comentado "ha sido precioso. Una mamá que ha tenido a su hija hace 3 meses y le va a venir económicamente brutal. Además, gastándose cuatro euros. Increíble".

Críticas al sorteo

Sin embargo, no todo el mundo ha celebrado el desenlace. En redes sociales, muchos usuarios han cuestionado el formato, argumentando que no se trata de un sorteo tradicional, sino de una rifa en la que el organizador ha obtenido significativas ganancias: "No es un sorteo. Es una rifa. Pagas 1 euro y te puedes apuntar. Imaginaos que se apunta el 10% de su canal de YouTube, ganaría 1.8 millones de euros. 18 veces lo que cuesta el coche", escribió un usuario identificado como Alex en la plataforma X (anteriormente Twitter).

Además, se señalaron posibles complicaciones para el ganador. Según las bases legales del sorteo, el afortunado debía afrontar retenciones "por un alto valor". Esto implica que, en España, se debe pagar un 20% del valor del coche en impuestos y sumarlo como ganancia patrimonial en el IRPF, además de otros gastos de gestión si el coche se matricula fuera de Andorra. "Una 'broma' que supondría unos miles de euros", ha añadido Alex.

Ante las críticas, TheGrefg defendió la transparencia de la iniciativa. En un vídeo publicado en X, explicó que las bases legales estaban claramente detalladas en la página web del sorteo. También insistió en que no se trataba de una rifa: "Tú pagas un euro por un wallpaper de Saiyans y de forma gratuita entras en el sorteo del Tesla".

El creador también reconoció que obtuvo beneficios, justificando que algunos proyectos generan ingresos mientras que otros representan pérdidas. "Cuando hago los Esland y palmo un millón de euros no veo a la gente tan preocupada. Cuando hago directos benéficos ayudando, nadie se preocupa tanto por mi economía".