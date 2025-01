Estas son las zonas con aparcamiento gratis en Murcia a partir de ahora: "Muy céntrico"

Una vez pasado el bullicio de las navidades y con las rebajas en pleno apogeo, el centro de Murcia vuelve a convertirse en un destino predilecto para muchas personas.

Ya sea para realizar compras, disfrutar de un paseo por sus calles históricas o asistir a alguna de las múltiples actividades culturales que la ciudad ofrece, Murcia atrae a visitantes de todos los municipios de la región.

Sin embargo, cuando alguien se plantea ir en coche, lo primero que suele venir a la mente es la dificultad para encontrar aparcamiento o el elevado coste de dejar el vehículo en un parking privado. Por suerte, Murcia cuenta con varias opciones para aparcar de forma gratuita, lo que permite a los visitantes dejar su coche y llegar andando o en transporte público al corazón de la ciudad.

Aparcamiento gratis en el centro de Murcia

Uno de los aparcamiento más amplios y desconocidos es el disuasorio de La Fica, en el Camino Orilla del Río: un espacio que está ubicado a poco más de veinte minutos del centro y que suele estar disponible, a menos que se esté utilizando para eventos o ferias.

Otra opción muy próxima a la anterior es el parking del Carrefour Infante, situado en la Avenida Lope de Vega: un espacio semicubierto que también está aproximadamente a 20 minutos del centro. Su principal atractivo son las zonas techadas que ofrecen protección contra el sol murciano, aunque suelen ser las más codiciadas por los usuarios.

También se puede dejar el coche en el aparcamiento del Centro Comercial Atalayas, en la Calle Isla Cristina de forma gratuita gratuita. Aunque está un poco más retirado y no tiene zonas de sombra, es una buena opción si no sabes qué hacer con el vehículo y no quieres gastate el dinero en un parking.

Entre las opciones más cercanas destaca el aparcamiento disuasorio del Malecón, en la Calle Alcalde Gaspar de La Peña: un espacio que está a menos de 15 minutos a pie del centro junto al Paseo del Malecón.

Otra alternativa similar es el aparcamiento de La Chimenea, en la Avenida Ciudad de Almería, a unos 15 minutos del centro.

Además de estos aparcamientos, algunas calles con zona blanca permiten estacionar gratuitamente. Zonas como el Barrio de La Fama, el Barrio Vistabella, los alrededores de la Avenida Juan Carlos I o el área próxima a la estación de autobuses ofrecen opciones adicionales para quienes busquen aparcar sin coste.