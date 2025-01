Este es el mejor sitio para aparcar en el centro de Murcia: "Un secreto bien guardado y gratuito"

Como ocurre en cualquier gran ciudad del mundo, uno de los mayores quebraderos de cabeza al visitar Murcia es decidir dónde dejar el coche.

En una urbe que aún lucha por consolidar una red de transporte público funcional y asequible, muchas personas optan por utilizar su propio vehículo para desplazarse, incluso cuando esta decisión tiene repercusiones negativas.

Los niveles de contaminación continúan superando los límites recomendados, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos, mientras la densidad del tráfico se traduce en problemas económicos y medioambientales para la ciudad.

Aunque las políticas de emisiones cero impulsadas por las directivas europeas recomiendan evitar el acceso en coche a las ciudades, no todos tienen una alternativa viable. Muchas personas necesitan acudir al centro para trabajar, realizar gestiones o simplemente disfrutar de su oferta cultural y de ocio.

Murcia cuenta con aparcamientos disuasorios ubicados en las afueras para fomentar el uso del transporte público y reducir el tráfico en el centro. Sin embargo, en ocasiones, su distancia del núcleo urbano, las limitaciones horarias o la inseguridad percibida desaniman a los usuarios. Los aparcamientos privados, por otro lado, suelen estar abarrotados, especialmente en horas punta, y las tarifas pueden llegar a ser prohibitivas para muchos bolsillos.

Un aparcamiento "secreto" y gratuito en pleno corazón de Murcia

En este contexto, un pequeño rincón de aparcamiento en la calle Comuneros se ha convertido en un auténtico "secreto bien guardado" para quienes lo descubren. Situado en una ubicación céntrica, este aparcamiento permite llegar al corazón de Murcia en apenas diez minutos andando. Lo mejor: es completamente gratuito, algo que lo distingue en un panorama donde la mayoría de las opciones son de pago.

Este aparcamiento ha llamado la atención de los usuarios de Google Maps, quienes lo describen como un "secreto bien guardado" y destaca su gratuidad. Además algunos usuarios comentan que es habitual encontrar personas que, de manera informal, ayudan a los conductores a aparcar señalándoles los espacios disponibles, algo que parece ser común en España. En palabras de una usuaria: "No me importa si son vagabundos o no. Se lo merecen".

El aparcamiento está abierto las 24 horas y su acceso es sencillo para quienes conocen la dirección exacta. Una vez allí, dejar el coche permite a los visitantes disfrutar de un paseo agradable hasta el centro, ahorrando tiempo y dinero en la búsqueda de una plaza de aparcamiento. Además la proximidad a los puntos más emblemáticos de la ciudad lo convierte en una opción excelente tanto para turistas como para residentes.