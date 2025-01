Deja Inglaterra para vivir en Murcia y su opinión desata una ola de reacciones: "Y yo aquí queriendo salir"

Murcia es la séptima ciudad más grande de España: un enclave que ha ganado en los últimos años una creciente popularidad entre aquellas personas que buscan un equilibrio entre la calidad de vida, el coste relativamente bajo y una oferta de servicios adecuada.

Esta ciudad, conocida por su diversificada actividad económica, va más allá del turismo aunque sin duda este sector es un pulmón para la Región. Pero aunque el PIB de la región de distribuya entre otros sectores, como la industria agrícola (especialmente el sector de las frutas y hortalizas) la hostelería y el sector servicios tiene también un gran impacto.

A lo largo de los años, gracias a su clima y la calidad de vida que ofrece, Murcia se ha establecido con atractivo lugar al que personas de toda Europa buscan mudarse para atraer nuevas oportunidades de trabajo o simplemente para encontrar un estilo de vida más relajado.

De la Región de Murcia no solo han quedado cautivados turistas, sino que ha logrado atraer a miles de europeos que vienen aquí buscando nuevas oportunidades alentadas por la cercanía al mar, el clima o al carácter acogedor de los vecinos.

Se traslada a Murcia desde Reino Unido y lo cuenta en redes sociales

En un vídeo publicado recientemente en redes sociales, la joven británica que ha decidido mudarse a Murcia se ha vuelto viral y ha provocado una oleada de reacciones tanto dentro como fuera de España. En el vídeo, la chica ha compartido las primeras impresiones después de mudarse desde Inglaterra: "Ahora estoy viviendo en Murcia, y nunca imaginé que sería tan maravilloso. He visitado esta ciudad muchas veces antes, pero es algo completamente diferente vivir aquí. El sol, la forma en que se pone sobre los edificios, todo es tan bonito. Me siento increíblemente afortunada, me da tanta paz. Y la escuela de español es muy divertida, lo que hace que cada día sea mejor".

La reacción en los comentarios ha sido abrumadora con muchos usuarios españoles y residentes en Murcia expresando su apoyo y cariño hacia la joven británica. Comentarios como "¡Murcia te adora!", escrito por Rocío Ros, y "Murcia es la ciudad más bonita", de un usuario local, subrayan el orgullo que sienten los murcianos por su ciudad. También se han destacado recomendaciones y consejos como el de Guille Hidalgo, quien sugirió que "definitivamente tienes que ir a un partido de Real Murcia, no importa si te gusta el fútbol o no".

Algunos, como Lulee, también compartieron su propia experiencia diciendo: "Nosotros también nos mudamos a Murcia hace poco y no podríamos estar más felices. Es una ciudad ideal para todas las edades", mientras que Coral López, una residente local, ofreció algo más personal: "Si alguna vez quieres tomar un café y pasear por la ciudad, avísame, estaré encantada de mostrarte más".

Sin embargo, también hubo algunos comentarios más polémicos, como el de De Loquendo, quien comentó de manera sarcástica: "Nadie quiere vivir en Murcia", lo que generó una serie de respuestas defendiéndola. Elizabeth, por ejemplo, corrigió a este usuario con firmeza: "Murcia está en la costa, aunque no lo creas. Haz una búsqueda rápida en Google".