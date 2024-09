Preguntan a los jóvenes de Murcia si prefieren moto o patinete y la respuesta da una lección a toda España

La explosión de popularidad del patinete eléctrico en España ha supuesto un avance significativo en términos de movilidad urbana y sostenibilidad ambiental: este medio de transporte, accesible y mucho más respetuoso con el medio ambiente que un coche, ha democratizado la forma en que nos desplazamos, permitiendo a miles de personas recorrer distancias cortas de manera rápida y eficiente sin generar emisiones contaminantes.

Sin embargo, esta revolución en la movilidad también ha puesto de manifiesto los graves riesgos asociados con su uso, especialmente en un contexto donde la regulación no siempre es clara ni uniforme ni adaptada a la casuística real.

Una trágica muestra de esta realidad fue que el pasado mes de agosto la localidad murciana de Pozo Aledo vivió un hecho terrible cuando un niño de 14 años perdió la vida tras ser atropellado mientras circulaba en su patinete eléctrico por una carretera local. El accidente ocurrió en la noche del 12 de agosto, cuando el menor, aparentemente distraído al llevar auriculares, invadió sin darse cuenta la vía por la que circulaba un coche. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, el niño no sobrevivió a las heridas sufridas en el impacto.

Regulación de los patines eléctricos

Actualmente la regulación de los patinetes eléctricos en España depende de las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento, lo que ha generado un mosaico de normas que varían significativamente de una ciudad a otra. En Murcia, por ejemplo, el Ayuntamiento ha aprobado una normativa que establece la edad mínima para el uso de patinetes en 15 años, prohibiendo su uso en aceras y limitando su circulación a carriles bici y vías con velocidades reducidas. Además, aunque el uso del casco es obligatorio solo en vías interurbanas, su utilización se recomienda en todo momento, al igual que contar con un seguro de responsabilidad civil.

En medio de este escenario de máxima preocupación por el uso del patinete entre la población menor y sin experiencia al volante, la voz de un joven murciano ha resonado con fuerza, ofreciendo una reflexión que ha capturado la atención de todo el país. En una entrevista a pie de calle realizada en Murcia por la cuenta DTardeo, varios jóvenes fueron preguntados sobre su preferencia entre patinete eléctrico y moto como medio de transporte. Como era de esperar, muchos expresaron su inclinación por la velocidad, optando por la moto debido a su rapidez y eficacia para desplazarse, aunque algunos reconocieron que su uso está restringido por la necesidad de un carnet y otras normativas.

No obstante, uno de los murcianos entrevistados, con una madurez sorprendente para su edad, prefirió el patinete eléctrico, pero no sin antes señalar un punto crucial: "El patinete es más peligroso porque la gente no se fija tanto".

En un momento donde la velocidad y la comodidad parecen estar por encima sobre la seguridad entre muchas personas, la observación de este joven destaca como un recordatorio de que la democratización de los patinetes eléctricos debe ir acompañada de una responsabilidad compartida y que no solo se trata de regular su uso, sino también de educar a los usuarios sobre los riesgos y la importancia de mantenerse atentos en todo momento.