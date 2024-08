Máxima indignación en toda España por la 'cara dura' del novio cuando una prima que no conoce rechaza la invitación a su boda: "Un número de cuenta..."

Una boda en la familia suele ser motivo de felicidad y alegría: se trata de una ocasión especial que todos los seres queridos marcan en el calendario como un momento único en la vida de los novios, donde se crean recuerdos que duran para siempre.

El jolgorio y la alegría de ver a dos personas queridas unirse en matrimonio suele ser la excusa para compartir una comida festiva, para bailar y para dar rienda suerta al amor y la camadería entre familiares, amigos y conococidos.

Sin embargo, no todas las bodas transcurren sin conflictos. En ocasiones, las diferencias entre familiares, las expectativas no cumplidas o, como en el caso de una usuaria de X que se ha hecho viral comaprtiendo su experiencia, el dinero, pueden generar tensiones imprevistas.

Rechaza la invitación a la boda de un familiar que casi no conoce

La usuaria @Mercede84704540 ha compartido recientemente su experiencia tras ser invitada a la boda de un primo con el que casino tiene relación: "Me invitó a su boda un primo al q he visto dos veces en mi vida. No voy porque no tenemos relación, nunca nos hemos llamado ni para lo bueno ni para lo malo", relató en su publicación, que rápidamente se volvió viral, acumulando más de 8.000 "me gusta".

Pero, más que la reacción a la invitación, fue lo que hizo el primo lo que ha dejado a media España con la boca abierta. Cuando Mercedes le avisa de que no va a asistir a la boda, el primo le llama para recordarle "sutilmente" que en la invitación hay un número de cuenta bancaria, insunando que, aunque no fuese a la boda, esperaba recibir un regalo. La joven, sorprendida por la caradura del primo, le responde: "Que se siente a esperar mi trasferencia".

La reacción en redes sociales ha sido masiva y muchos usuario se han unido a la ola de indignación: "Es de tener la cara muy dura".