Lola lolita confiesa que usa este vocabulario de Murcia y media España se queda a cuadros

Actores, creadores de contenidos, tertulianos, políticos y en general figuras públicas: todas tienen algo en común y es el gran interés que generan en torno a sus vidas privadas, rutinas o costumbres y que llegado el momento se pueden volver en su contra al exponerse por encima de lo que desearían.

Pero, por otro lado, este morbo en torno a sus realidades también se explota en vídeos donde comparten anécdotas cotidianas en formatos como los famosos 'storytime' o 'get ready with me' donde ofrecen una ventana a sus vidas contando anécdotas cotidianas que suelen viralizarse en plataformas como TikTok.

Una de las estrellas más populares en esta red social es, sin discusión, la influencer Lola Lolita: conocida por sus vídeos bailando y su colaboración con grandes artistas como Shakira o Maluma ha conquistado a millones de seguidores en TikTok, Instagram o YouTube.

Recientemente, Lola Lolita ha revelado una faceta de ella misma que pocos conocían: y es que, según ha confesado, utiliza varias palabras típicas de Murcia.

Estas son las palabras murcianas que utiliza Lola Lolita

La confesión se ha producido en los comentarios de un vídeo de la actriz y creadora de contenido murciana Valeria Monerri, que ha publicado un vídeo explicando cuáles son las palabras murcianas que sus amigos de Madrid no entienden. En este vídeo, Valeria ha contado su experiencia usando términos típicos de la Región que resultan incomprensibles para las personas que no son de Murcia y Lola Lolita ha aprovechado para revelar que ella también usa estas palabras.

Entre las palabras en cuestión, "capuzarse" se utiliza para referirse a sumergirse en el agua, lo que en otras partes de España se conoce como "hacer una aguadilla". "El otro día estábamos en la piscina con mis amigos y de repente le dije a uno, 'eh, voy a darte un capuzón', y me dijo '¿qué?'". También mencionó "enjugascado", que describe a alguien muy sucio o desordenado, especialmente en la etapa rebelde de la adolescencia. "La única manera que se me ocurre de explicarlo es cuando un niño está con la edad del pavo", ha explicado Valeria, a lo que Lola Lolita ha añadido que también la utiliza.

Otra palabra es "tiricia", utilizada para describir la sensación de incomodidad o repelús, similar a la "dentera" en otras regiones. "Tiricia es cuando algo te da repelús", ha comentado Valeria. "Leja", refiriéndose a un estante o balda, es un término que no es común fuera de Murcia. "Si yo a ti te digo 'tráeme eso de la leja' o 'cógeme eso de esa leja de arriba', no me entendéis", ha contado Valeria. "Bambo" se usa en Murcia para referirse a las zapatillas de deporte. "Vamos a comprar unos bambos, átame los bambos. Qué bambos tan chulos", ha dicho Valeria, recordando cómo su madre le decía "átame los bambos" cuando era pequeña. Finalmente, "pasto seco" describe una mezcla de frutos secos servidos en bares, algo que puede sonar muy confuso para los no murcianos. "Pasto seco es el bote este con batiburrillo de frutos secos", ha explicado Valeria.