Terror en casa de Cristiano Ronaldo: descubren la relación entre Georgina y el murciano que decapitó el cuerpo de su hermano

El Cementerio Virgen de los Dolores la localidad murciana de Águilas se convirtió el pasado miércoles 17 de julio en el espeluznante escenario de una película de terror cuando un hombre de 30 años, identificado como Abraham, fue detenido por profanar la tumba de su hermano fallecido hacía tres años y grabarse mientras decapitaba al cadáver.

Este incidente, que conmocionó a la comunidad local y congregó a todos los medios de comunicación en torno al suceso ha sufrido una nueva vuelta de tuerca al descubrirse el parentesco entre el protagonista de esta macabra escena y Georgina Rodríguez: famosa influencer, empresaria y pareja del futbolista Cristiano Ronaldo.

Abraham, que sufre una discapacidad del 95% y padece esquizofrenia paranoide agravada por el consumo de cannabis y heroína según explicó la madre de Abraham al medio El Español, habría abierto la tumba de su hermano para protegerlo de un supuesto mal influenciado por un pastor evangélico: "No ha superado la muerte de su hermano y quería protegerle (...) Me dijo que un pastor evangélico le había dicho que el mal estaba en la tumba y Abraham no quería que su hermano estuviera allí", explicaba la mujer al medio anteriormente citado: "A mi hijo se le fue la cabeza desde que murió su hermano y ya está. Tenía una relación estrecha Además, le vio muriéndose. Abraham se lo encontró muerto en casa hace casi tres años y eso le dejó muy tocado psicológicamente".

Esta revelación se suma a la espeluznante secuencia, en la que Abraham rompió la tumba de su hermano, se grabó a sí mismo cortándole la cabeza al difunto y luego le envió las grabaciones a su madre, que posteriormente alertó sobre lo sucedido. A pesar de la crudeza de los hechos, todavía no está claro el futuro de Abraham ya que este podría ser inimputable.

Georgina Rodríguez, prima del hombre que profanó la tumba de su hermano en Águilas

Por si la historia no fuera sorprendente por sí misma, la madre de Abraham ha revelado en la entrevista con el medio El Español que la famosa influencer Georgina Rodríguez sería ni más ni menos que la prima del hombre que decapitó el cadáver de su hermano en Águilas: "Abraham y Georgina son primos hermanos" ya que la madre de Georgina, Ana María Hernández, sería la hermana de Antonio Hernández, padre del detenido.

Mientras tanto, Georgina Rodríguez se encontraba en Arabia Saudí disfrutando de unas vacaciones con Cristiano Ronaldo y sus hijos en el complejo turístico Red Sea Project cuando sucedieron los hechos y hasta el momento no ha emitido ninguna declaración pública sobre el incidente, manteniéndose al margen de la polémica.