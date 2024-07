Carlos Alcaraz sorprende con su nuevo tatuaje y confiesa que ha tenido que pedir permiso a sus padres para hacérselo

Con tan solo 21 años, Carlos Alcaraz se ha convertido en una de las mayores figuras del tenis mundial. Tras su última e impresionante victoria en el torneo de Wimbeldon, el joven murciano ha vuelto a centrar toda la atención sobre él no solo de los fanáticos del deporte, sino del público general y las marcas que buscan aliarse con él para transmitir los valores positivos asociados a su éxito y esfuerzo.

Su última conquista, el segundo título en Wimbeldon, lo ha posicionado como uno de los grandes de la historia de este deporte. Ahora, se prepara para su próximo desafío: ni más ni menos que los Juegos Olímpicos de París, donde competirá tanto en individuales como en dobles junto a la leyenda del tenis Rafa Nadal.

El nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz

Pero Carlitos no solo da que hablar sobre la pista, recientemente ha sorprendido a sus seguidores compartiendo en sus redes sociales el vídeo del proceso de su nuevo tatuaje.

Esta cita con la tinta no es la primera de la joven promesa del tenis: y es que ya cuenta con tres tatuajes que siempre tienen un significado especial asociado a sus victorias en los Grand Slams. El primero de sus tatuajes, que celebra su victoria en el US Open 2022 con la fecha 11-09-2022. El tercero, que se hizo después del torneo de Wimbeldon en 2023, es una fresa también acompañada de la fecha del triunfo, 16-07-2023. Por último, su cuarto tatuaje que celebraba la reciente victoria en Roland Garros el 9 de junio de 2024: una Torre Eiffel acompañada de la fecha.

Al igual que en ocasiones anteriores, Carlos Alcaraz se ha puesto en manos de su presitigioso vecino: una vez más, Charly ha confiado en Joaquín Ganga, un prestigioso tatuador de El Palmar, Murcia, para inmortalizar sus victorias en su piel. Ganga, de 31 años, es reconocido por su impresionante realismo y sofisticación en sus diseños, habiendo trabajado con estrellas como LeBron James, Chris Brown y Drake.

Este último y más reciente, tiene un profundo significado personal para el tenista: con una representación de la Torre Eiffel, el monumento más característico de París y la fecha en que ganó su primer Roland Garros, ha sellado sobre su piel uno de los momentos clave de su carrera.

Pero, aunque el murciano ya ha cumplido la mayoría de edad y tiene libertad para elegir qué se tatua sobre su cuerpo, ha confesado que sigue contando con el consentimiento de sus padres: "Debo hablarlo con ellos, les tranquilizo diciendo que me tatuaré solo uno por los cuatro Slams", confesaba a una entrevista a Tennis Channel.

El joven tenista, que ahora suma cuatro títulos de Grand Slam a su palmarés, ha mantenido la promesa de hacerse un tatuaje por cada uno de sus primeros grandes logros. "Mi abuelo siempre me dijo que me enfocase en las 'Tres C': Cabeza, corazón y cojones", explicó Alcaraz en relación con su primer tatuaje.

El próximo gran desafío de Alcaraz serán los Juegos Olímpicos de París, donde debutará en esta competencia tan especial.