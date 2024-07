Un joven de Murcia se echa una carrera con el tranvía y deja a media España en 'shock': "Estas cosas solo ocurren..."

TikTok y las redes sociales en general se han convertido en el lugar donde muchas personas vuelcan y conservan sus peripecias. De no ser por plataformas como estas, muchas aventuras caerían en el olvido.

En especial la aplicación de vídeos cortos se han consolidado como el sitio favorito para alojar este tipo de contenidos gracias a su capacidad de viralización que permite compartir momentos inusuales, divertidos o sorprendente que se distribuyen a una audiencia global y la mantienen en la memoria colectiva.

El perfil mayoritario del usuario de TikTok son jóvenes adultos y adolescentes entre las generaciones Millenial y Z que han crecido rodeados de tecnología y redes sociales y que utilizan las plataformas como forma de expresarse y conectar con el mundo.

Uno de los contenidos más populares de TikTok es el de los retos: desde coreografías de baile hasta desafíos absurdos y emocionantes que se vuelven virales fácilmente gracias a su naturaleza entretenida y el deseo de los usuarios de competir contra otros.

Un joven murciano se echa una carrera contra el tranvía

En un vídeo viral reciente compartido por la cuenta @joselopgg en TikTok, que ha obtenido más de 110.000 'me gusta' y más de un millón de visualizaciones se puede observara un joven que decide echarse una carrera contra el tranvía de la ciudad de Murcia.

La pieza muestra cómo el joven decide bajar en una parada y correr hasta la siguiente para intentar volver a subir, todo grabado entre las risas de su compañero.

El vídeo comienza con las puertas del tranvía abriéndose y el joven echando a correr a toda velocidad. A medida que corre, el tranvía se va a acercando y parece que el conductor incluso acelera, sorprendido por la situación. Finalmente, el joven llega a la siguiente parada y trata de subir de nuevo al tranvía, pero las puertas no se abren.

En los comentarios de la publicación, algunos sugieren que el conductor decidió no abrirle las puertas para dare una lección, ya que se puede ver un cartel que pide a los usuarios que no distraigan al maquinista.

La comunidad de TikTok no ha tardado en reaccionar, generando una variedad de comentarios que reflejan tanto humor como incredulidad: "El conductor tiene que estar flipando. Estas cosas solo pasan en Murcia"; "Siempre he creído ser capaz de correr más rápido que el tranvía de Murcia. Hasta hoy"; "No le abre por gracioso. Me parece la mejor forma de educar en silencio"; "Se ha quemado en el primer sprint y después no le quedaban fuerzas para seguir. Un clásico error de principiante"; "Felipe VI el kioskero hacia eso todos los días"; "Llega a pasar por delante de la papelera y no se va pa la carretera y llega."