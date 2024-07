Denuncia lo ocurrido con un BlaBlacar en Murcia: "No sé cómo la gente se atreve a viajar con desconocidos"

Blablacar se ha consolidado en los últimos años como una de las opciones más populares para miles de personas que necesitan una alternativa flexible y económica para viajar por el país.

Pero, aunque la mayoría de usuarios están satisfechos con el intercambio que se plantea en esta plataforma, recientemente una usuaria alicantina, Candela, ha denunciado lo ocurrido cuando planeaba un viaje desde Murcia hasta Torredonjimeno para asistir a las fiestas locales.

La joven contrató un viaje con un conductor que prometió salir a las 18:00, pero que convirtió lo ocurrido en una serie de complicaciones. La primera comenzño cuando el conductor, de 40 años y sin reseñas en la plataforma, informó de que su aire acondicionado estaba averiado y que se retrasaría a la salida hasta las 18:45: "A quince minutos de las 18 me dice "perdona que al final he tenido un problema con el cohce salimos a las 18:45".

Sin embargo, el problema no terminó ahí: "Entonces pues no miré todo eso y el chico a las 18:40 que ya habían pasado 40 minutos de la hora a la que supuestamente teníamos que salir me dice 'Estoy en el taller a ver si me dan el coche'. Entonces le digo 'vale, sin problema, pero ve avisándome con tiempo que estoy aquí esperando sabes lo que te digo'. Pues se hacen las 19, las 19:15, las 19:30 y claro, ya empecé a llamarle a mandarle whatsapp a decirle "mira voy con mi madre, mi madre se tiene que volver a mi pueblo". Más que nada mi madre estaba allí por asegurarse de que yo me fuese en el BlaBlacar y no venirse de Murcia a la vega baja por si acaso era un timo que era lo que efectivamente ha pasado.

Desesperada y preocupada por su madre, que la acompañaba para asegurarse de que el viaje iba bien, Candela tomó la decisión de cancelar el viaje y denunciar a Blablacar.

Sin reseñas en Blablacar

La propia Candela se sorprende de haber aceptado un Blablacar con tantas "red flags": "La verdad que con tanta Red Flag no sé cómo no me he dado cuenta. Tenía pocas reseñas pero es que justo iba a dond eyo uqería ir y salía de Murcia justo a la hora que yo quería ir, iba justo a donde yo quería ir".

Y es que para evitar situaciones similares, BlaBlaCar recomienda a los usuarios verificar las reseñas y perfiles de los conductores antes de confirmar un viaje. Además, es importante comunicarse con el conductor antes de la hora de salida para confirmar los detalles del viaje y mantenerse actualizado en caso de cualquier cambio de última hora.

Problemas en la denuncia con Blablacar

Tras dos horas de angustia sin respuesta por parte del conductor, Candela decidió cancelar el viaje y abrir una incidencia a Blablacar: "pero me pongo enc ontacto con Blablacar y siempre que he ido en Blablacar no he tenido ningún problema y nunca me había pasado esto. Y cuando es un timo me da igual, pero he perdido tiempo y quiero denuciarlo en algún sitio y Blablacar tampoco me ayuda solo me ha puesto en el chat de BlaBlacar que lo informase, pues yo ya lo he informado y ya he anulado el viaje. Pero yo ya no sé a quién llamar ni cómo solucionar".

En los comentarios de la publicación se han puesto en común todo tipo de experiencias: "no sé cómo la gente se atreve a viajar con desconocidos".