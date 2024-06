Señalan a Murcia en los medios ingleses por esta razón: la advertencia a los turistas

Uno de los medios más leídos en Reino Unido, el 'Daily Mail' ha publicado una alarmante noticia que advierte los turistas británicos que planean visitar Murcia y otras regiones de la costa española en los próximos días.

Con una descripción casi apocalíptica acomañada de duras imágenes, el periódico ha destacado la devastación y el caos que se ha vivido en la Región durante los últimos días, instanto a los ciudadanos británicos a pensárselo dos veces antes de venir de visita.

El aviso de 'Daily Mail' sobre la Región de Murcia y la costa española

Tras los recientes episodios de fuertes lluvias que han desatado el caos en Mallorca, provocando incluso inundaciones en el aeropuerto de Palma, y en Alicante, el 'Daily Mail' ha publicado un artículo bajo el titular "The rain in Spain does not go down the drain!" (La lluvia en España no se va por el desagüe), advirtiendo sobre las condiciones climáticas extremas que azotan la región.

Las lluvias torrenciales han transformado calles y carreteras en ríos, arrastrando coches y contenedores a su paso. Las imágenes difundidas por el medio muestran escenas impactantes: calles inundadas, ríos desbordados y agua fluyendo rápidamente por campos secos antes de invadir autopistas.

El periódico británico informa que el granizo ha golpeado varias partes de la Comunidad Valenciana, incluidas las provincias de Alicante y Valencia. En Murcia, las carreteras se han convertido en torrentes furiosos, con residentes y turistas luchando contra las aguas en las calles principales de la ciudad.

"La región más afectada ha sido la zona del Levante oriental de España, que incluye Valencia, Benidorm, Alicante y Murcia, una zona popular para los turistas británicos", subraya el artículo. Este fenómeno meteorológico llega en un momento crítico, ya que muchos británicos buscan escapar del clima gris y lluvioso de su país para disfrutar de unas vacaciones bajo el sol español.

La alerta meteorológica para la Costa Blanca, así como para las Islas Baleares, no se levantará hasta el jueves, según informan las autoridades locales. Mientras tanto, los servicios de emergencia trabajan incansablemente para gestionar los numerosos incidentes relacionados con el clima, con más de 320 incidentes registrados en Murcia hasta la noche del lunes.

El 'Daily Mail' señala que, paradójicamente, el clima en Reino Unido podría ser más favorable en comparación con el del este de España esta semana, con temperaturas que, aunque bajas, ofrecen un respiro del caos meteorológico que enfrenta la Costa Blanca.