Este es el exótico postre murciano que está enloqueciendo a media España: más de 100.000 visualizaciones

En el mundo hiperconectado en el que vivimos gracias a Internet, los smartphones y el resto de tecnologías cuyo acceso se ha democratizado en las últimas décadas, las redes sociales se han consolidado como plataformas donde compartimos todo tipo de momentos de la vida contidiana: desde las experiencias que queremos conservar hasta los sabores y las tradiciones gastronómicas de nuestra parte del mundo.

Gracias a esta dinámica hay recetas típicas de sitios concretos que pueden hacerse virales en cuestión de horas gracias a la gran difusión que permiten aplicaciones como TikTok o Instagram. Esto es exáctamente lo que ha sucedido con una de las recetas más típicas de la Región de Murcia.

Una publicación compartida en la famosa plataforma de videos cortos que muestra cómo se prepara el postre tradicional murciano ha superado las 100.000 visualizaciones en cuestión de días: un fenómeno que ha situado en el mapa gastronómico internacional una receta que hasta la fecha solo se conocía básicamente dentro de las fronteras de la comunidad.

Un postre murciano se hace viral

La receta murciana que se ha hecho viral en redes sociales no es ni más ni menos que la del paparajote: un postre tradicional típico de las Fiestas de Primavera y para cuya preparación tan solo se requieren algunos ingredientes sencillos como hojas de limonero, huevo, levadura, leche, azúcar o harina.

La creadora de contenido Diana Reslo ha sido la que ha detonado este fenómeno viral con su vídeo publicando a través de su cuenta de TikTok la receta detallada con los pasos sobre cómo preparar ahora famosa receta del paparajote: "Hoy preparamos paparajotes aprovechando las fiestas de primavera. Para preparar el postre más murciano de todos vamos a necesitar hojas de limonero (si son grandes mejor), un huevo, levadura, leche, azúcar (da igual si es moreno o blanco) y harina. Y ya pasamos a la preparación: ponemos el huevo en un bol y batimos bien. Una vez que ya lo tenemos completamente batido añadimos la leche y seguimos removiendo. Cuando está bien mezclada añadimos el azúcar y poquito a poco vamos añadiendo la harina (si tenéis algún tamizador para que no queden grumitos mucho mejor. Si no, os recomiendo que batáis bien hasta que no os quede ninguno).

El truco, según Reslo, es asegurarse de que las hojas se frían lo suficiente para lograr una textura crujiente y dorada. Una vez fritas, se espolvorean con una mezcla de azúcar y canela para dar el toque final a este postre tan característico: "Ponemos a calentar el aceite de nuestra preferencia y cuando ya esté bien caliente empezamos a bañar nuestras hojas en la mezcla: las pasamos por aceite y el truco para que queden genial es que se hagan muchísimo. Cuando tenga una textura dorada es cuando está: la rebozamos con el azúcar y la canela y ya tenemos listos nuestros paparajotes".