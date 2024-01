Nadie puede negar que, en ocasiones, el GPS no es el mejor aliado del transeúnte desorientado: en muchas más ocasiones de las que nos gustaría, la dificultad de las herramientas como Google Maps para identificar la dirección en la que estamos andando o para indicar correctamente cuáles son las direcciones que debemos tomar pueden llevarnos a perdernos al llegar a un sitio que no conocemos con anterioridad.

Usar Google Maps es un gran recurso cuando estamos de viaje si no vamos acompañados de una persona que conozca la zona, pero también debemos llevar cuidado con las interpretaciones que hacemos para evitar posibles confusiones o pérdidas.

Hay quien prefiere los mapas de toda la vida y prescinde del uso de la tecnología para orientarse cuando llega a una nueva ciudad.

Una murciana cuenta su truco para no perderse en Madrid

La influencer Pasión por Comer ha vuelto a ser generosa con sus seguidores y ha compartido su reciente descubrimiento para no perderse en Madrid.

La murciana reconoce que no sabe cómo usar Google Maps, pero que por suerte ha encontrado una alternativa que le permite moverse por Madrid: "Me pierdo, estoy más perdida que un perro en misa. Pero os tengo que decir para los que seáis como yo que he encontrado una solución fantástica para los 'palomicos' que nos perdemos por aquí y no sabemos mirar el Maps, porque el Maps te lía: gira ahora, no gira ahora, gira después".

La forma que ha encontrado esta estrella de TikTok para poder llegar a los sitios a los que se propone sin perderse por el camino es una reciente innovación de la aplicación: "Esta es la solución que os voy a dar yo y que acabo de descubrir: consiste en cuando te metes en el Google Maps te va a dar una opción que es "ver mapa en tiempo real".

Según relata la joven, es entonces cuando "pones la cámara de tu móvil y te va indicando las fechas en la clave".

Tal y como ella muestra en el vídeo, la superposición de las indicaciones sobre la cámara del teléfono permiten orientar visualmente al usuario, que puede ver claramente hacia dónde tiene que ir gracias a la cámara de su teléfono: "Esto es increíble, espectacular, yo me he quedado muerta y gracias a esto he podido llegar donde yo iba, porque os juro que yo no entiendo las indicaciones de los mapas y esto esuperfácilil. Y si te equivocas te mueve la flecha para que tú sepas a dónde ir. Oséa, súper gráfico, supervisual: una maravilla", valora.