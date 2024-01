Los de personas respondiendo a todo tipo de preguntas son uno de los vídeos más exitosos en redes sociales: bien por la ocurrencia de las contestaciones, bien por la extravagancia de las sentencias, son un tipo de contenido que corre como la pólvora en plataformas como X (antiguo Twitter) o TikTok.

Muchas marcas utilizan, además, este formato para nutrir sus cuentas en redes sociales: un ejemplo habitual es Murwal, un marca murciana de auriculares y altavoces inalámbricos que, si bien no tiene una relación especial con las preguntas de cultura general, crea este tipo de contenido para dar a conocer su marca y mejorar el engagement en la aplicación china.

Como otros usuarios, Murwal se dedica a plantear cuestiones tipo 'Trivial' a los jóvenes de Murcia y a subir, en la mayoría de ocasiones, las disparatadas respuestas que dan aquellos que no saben o no recuerdan la opción correcta.

"No es una Comunidad"

Uno de sus últimos virales ha sido uno donde el presentador preguntaba a la juventud murciana dónde se encuentran las Cuevas de Altamira: una de las joyas patrimoniales más valiosas de España, al ser la primera manifestación de Arte Rupestre del Paleolítico Superior del mundo.

El yacimiento, que obtuvo en 1985 el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad, es una "cavidad natural en la roca en la que se conserva uno de los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la prehistoria", según se recoge en la enciclopedia libre Wikipedia.

Al ser preguntadas por la comunidad autónoma en la que se encuentran las Cuevas de Altamira, las jóvenes emplean la lógica para intentar completar el dato que no conocen.

Pero, en el intento, cometen un fallo que da a entender que no solo no saben dónde se encuentran las Cuevas de Altamira (o qué son, directamente), sino que tampoco saben descartar que "Altamira" no es una de las 17 comunidades y dos ciudades autónomas que componen el país.