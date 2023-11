Después de muchos años criticando la desafección de Daniel Cánovas Martínez, más conocido como TheGrefg, por su tierra, la Región de Murcia, por fin se ha podido escuchar al famoso streamer hablando con su auténtico acento.

Con más de 10 millones de seguidores, TheGrefg es uno de los creadores de contenido con más comunidad de todo el sector en España. Al nivel de figuras tan prolíficas como El Rubius, Auron Play o Ibai Llanos, el creador de los premiso ESLAND ha creado todo un imperio a partir de lo que más le gusta: compartir su pasión por los juegos.

El murciano ya figura en los Récord Guinnes por haber conseguido el mayor número de espectadores simultáneos en una retrasmisión de Twitch y actualmente es presidente del equipo Saiyans FC en la Kings League de Gerard Piqué. Además, el pasado mes de abril se confirmó que sería presentador del regreso del famoso programa 'Un, dos, tres... responda otra vez".

Pero su incuestionable éxito no opaca su faceta más polémica: el joven de Murcia trasladó su residencia a Andorra para evadir impuestos y defendió en su portada para la revista Forbes que se marchaba por "una causa fiscal". De la misma forma, al ser entrevistado por el programa 'El Hormiguero' explicó que cambió su domicilio para irse a un país "donde tenga mejores condiciones económicas y fiscales".

La decisión de Daniel de dejar su vida en Alhama de Murcia para irse a Andorra y pagar menos impuesto ya ha sido comentada en varias ocasiones por sus compañeros de profesión, que incluso han llegado a invocar a Hacienda para que compruebe que no imcumple el máximo de días que puede pisar España.

TheGrefg hablando en murciano

Otra de las grandes polémicas que atraviesa al personaje de TheGrefg es la del acento murciano: el pequeño ha renegado del dialecto típico de la Región en varias ocasiones, "si intentas buscar mi acento murciano, no lo vas a encontrar. De pequeño, sobre todo mi padre, a la mínima que salía algún murciano saliendo en la tele o en la radio decía "Ostia, mira que somos de Murcia pero es que hablamos muy mal de cara al público". Desde pequeño yo tuve la idea de que el acento murciano no era lo mejor".

Directamente ha llegado a decir que el murciano le da asco: "En realidad el murciano, siento decirlo, pero suena fatal. Cuando lo escuchas en televisión o algo a mí me da asco".

Ahora, el creador de contenido Toniemcee (famoso por su doblaje en distintos acentos del icónico momento de David Bisbal "¿cómo están los máquinas?") ha doblado a TheGrefg para enseñar cómo sonaría "si nunca hubiese salido de Murcia": "Controla tus palabras, ¿eh? Por ahí sí que no paso. Acho, que no paso, eh, te digo que no paso, te calmas un poquico, que nos hemos adaptado a tu torneo de polla y nos habéis ganado dos partidas después de que nos habéis nerfeao del copón, nos has faltado al respeto eh, me vas a comer el pijo, que te reviento. Que hemos estado todo el torneo de coña, las boquicas cerradas".