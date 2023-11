Los ciudadanos de la Región de Murcia no puede despistarse un rato: basta con que bajen la guardia un instante para que les estén cayendo insultos y desprecios por sus costumbres o su acento por parte de los vecinos de toda España. Aunque el talante de los murcianos no tiene comparación y siempre buscan la forma de tomárse los desplantes a cachondeo, lo cierto es que hay ocasiones en las que es necesario tomar cartas en el asunto.

Así sucedió hace algunos meses, cuando el presidente de la Comunidad Fernando López Miras se dirigió personalmente al humorista David Broncano por un chascarrillo que había hecho en su programa de entrevistas, 'La Resistencia' a propósito de Murcia y sus habitantes.

Una tiktoker planta cara a las señoras que se burlan de Murcia

En esta ocasión, ha sido una de las creadoras de contenido más queridas y admiradas en Murcia: María Esteban (conocida coom @marilarat en TikTok), una joven estudiante de medicina que comparte curiosidades y reflexiones sobre su tierra en la plataforma de vídeos cortos.

Las publicaciones de María, que se caracterizan por un marcado acento murciano, un desparpajo incorparable y varias verdades como puños, ya se han hecho virales en ocasiones anteriores. Por este motivo, miles de personas han recurrido a su altavoz para desaprobar y criticar las polémicas declaraciones de unas señoras que, el pasado mes de octubre, dedicaron unas palabras nada agradables a los murcianos y a su acento.

En un vídeo subido a la cuenta Telecallejeando de TikTok, tres señoras de edad respondían a la pregunta del entrevistado "¿Cuál es el peor lugar de España?" atacando a la Región de Murcia. En un alarde de extrema simpleza, las viandantes no atinaron a responder ni si quiera con un "lugar", sino que se burlaron directamente de uno de los rasgos más identificativos de la cultura murciana: el acento.

Aunque la ofensa se ha vuelto en su contra y ha recibido cientos de críticas desde todos los rincones del país, ha sido inevitable que los ecos de sus palabras "Lo más feo de España: el acento murciano. Es que es como horroroso. Están en el año 15" hayan resonado hasta la cuenta de la creadora de contenido murciana.

Con una sorprendente muestra de elegancia y saber estar, María Elena ha respondido a las señoras del vídeo con algunas de las expresiones más ricas de la Región: "Me habéis etiquetado 2.400 veces en el vídeo de estas señoras diciendo que lo peor de España es el acento murciano así que para que se revuelvan un rato en sus casas vengo a decir expresiones que son típicas de Murcia".

La primera palabra que ha destacado María Elena ha sido pesambre: "pesambre es lo que me da a mí ver ese vídeo, que básicamente es la pesambre que te pone de mala leche, de mala ostia", explicaba la murciana.

"Luego una de mis expresiones favoritas es la de chisparse. Entonces cuando tú ya vas fino, Filipino, ay me he chispado, parece que voy chispado. Es genial. Otra que es estupenda es la de esclafar, porque esclafá puede ser esclavá un huevo como romper un huevo como ya he esclafao la seta en el sofá. Luego que vas con mucha prisa, madre mía vas a pijo sacao", enumera en el vídeo, que ya cuenta con más de 600.000visualizaciones".

Finalmente, ha querido lanzar una última puya a las señoras: "y una que yo uso todo el rato es la de sin fuste: ese vídeo que hemos visto criticando al acento murciano no tiene fuste. Es como no tiene sentido, pero es que vale para todo: puede ser tanto una persona como una situación, la vida no tiene fuste".

Con esta repsuesta, María Elena ha puesto en sus sitio a todos los españoles que, como estas mujeres, se han reído en alguna ocasión de los murcianos y su forma de hablar.