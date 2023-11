La cuenta de la red social X -antiguo Twitter- @MNievesGal ha causado furor en redes sociales gracias a la fotografía de un bar. Aunque en principio esto no debería tener nada de particular, ha sido el ingenioso juego de palabras que le da nombre el que ha catapultado la publicación consiguiendo miles de 'me gusta' y más de 100.000 visualizaciones.

En ocasiones, dar una vuelta a una frase, una expresión o un nombre es una estrategia de marketing que puede ahorrar miles de euros a los comercios pequeños que no cuentan con un gran presupuesto para pagar campañas en medios y redes sociales: a veces un poco de ingenio y chispa es todo lo necesario para que una publicación se haga viral en redes sociales y que termine atrayendo a miles de personas a visitar el local. Pone en su sitio a media España por este vídeo burlándose de los murcianos Los bares son auténticos expertos en lograr este efecto: a veces con un cartel pegado en el escaparate o con una pizarra con un simpático mensaje que atraiga las miradas (y las cámaras de los viandantes). Aunque este es sin duda el efecto deseado, también hay que tener la precaución de no 'morir de éxito' y no intentar dar servicio por encima de las limitaciones de infraestrucuctura y personal del establecimiento. Un bar murciano se hace viral gracias a su ingenioso nombre Aunque se desconoce si el comercio a percibido este curioso efecto llamada que pueden tener las redes sociales, lo cierto es que ha conseguido unas nada despreciables 100.000 visualizaciones gracias a una conveniente publicación de Nieves. Acompañada del texto "La Región de Murcia es un concepto" la tuitera ha compartido una fotografía de la cervecería Nothingan Prisa que rápidamente se ha hecho viral. El murciano Tomás Olivo escala posiciones en la lista Forbes y se sitúa como el sexto más rico de España El bar Nothingan Prisa se encontraba en la pedanía murciana de Monteagudo y, por lo que se ve en las reseñas, se había ganado el cariño y el estómago de todo el pueblo. Desafortunadamente y a pesar de su perspicaz naming el establecimiento figura como "cerrado permanentemente" en Google. La publicación ha hecho surgir a varias personas que comentan la existencia de bares que comparten este nombre a lo largo y ancho de toda España: en 2020 el medio Levante ya se hacía eco de la existencia de una cervecería nominada igual, pero en valenciano en Xàbia: 'Nottingham pressa'; y en las respuestas al tuit varios usuarios apuntan a este hecho: "En Úbeda (Jaen) llevamos más de 20 años con un bar con ese nombre". En Úbeda (Jaén) llevamos mas de 20 años con un bar con ese nombre. 😎 — Matías (@MatiasLechuga) November 3, 2023