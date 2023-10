Antes de embarcarnos en un viaje a nuestro próximo destino, es habitual buscar los mejores lugares para comer, los platos más emblemáticos de la cocina local y, en resumen, lo que no debemos perdernos al visitar un nuevo país o ciudad.

Si nuestro próximo viaje nos lleva a Francia, en particular a París, no faltan blogs y publicaciones especializadas que recomiendan los elementos imprescindibles en la lista: croissants, macarons, caracoles, foie gras, baguettes y, por supuesto, crepes.

Los crepes son una parte inherente de la gastronomía parisina y francesa en general, un testimonio de la larga tradición de la gastronomía francesa y la influencia de la cocina bretona. Entre los factores que han elevado este plato en la escena culinaria parisina se encuentra su versatilidad. Estas delicadas y finas crepes pueden rellenarse con una amplia variedad de ingredientes, desde azúcar y chocolate hasta jamón y queso, atendiendo a diferentes gustos. Además, su ubicuidad significa que se pueden encontrar en puestos callejeros y cafeterías en toda la capital francesa.

Los puestos de crepes suelen estar estratégicamente ubicados en puntos turísticos, como Montmartre o a lo largo del río Sena, lo que facilita que los visitantes disfruten de esta delicia mientras pasean por la "Ciudad del Amor".

Una revelación impactante: se descubre el almacenamiento de masa de crepes en París

Una revelación impactante ha sacudido a España y más allá: un informe del medio francés Le Parisien ha expuesto una cuestionable práctica sanitaria entre los vendedores ambulantes parisinos.

Al parecer, estos vendedores, conocidos por servir deliciosos crepes dulces y salados tanto a los locales como a los turistas, han estado almacenando la masa de crepes en el sistema de alcantarillado de la ciudad.

El artículo, titulado 'París: en Champ-de-Mars, la masa para crepes vendida en las calles se almacena... en alcantarillas', escrito por la periodista Céline Carez, ha generado asombro y preocupación en España, una fuente significativa de visitantes para la capital francesa. Lo que comenzó como un titular impactante rápidamente se ha convertido en un asunto de interés internacional y ya ha sido replicado en varios medios de comunicación españoles.

Sergio Peldanyos, un destacado creador de contenido, aprovechó la noticia en un video publicado el 10 de octubre. Lo presentó con una declaración dramática: "Agárrense porque esta viene muy fuerte. La vi anoche en Twitter y dije 'luego la busco con calma porque esto no puede ser, no me lo voy a creer de primeras porque esto tiene que ser un troleo al 100%. Vale, lo busqué hoy por la mañana y La Vanguardia lo publicó hace una hora: 'Alerta si te comes una crepe en París: la masa la guardan en las cloacas'".

Peldanyos continuó elaborando sobre el sorprendente informe que había descubierto en Twitter, citando a La Reunión Secreta: "Lo que vi ayer en Twitter fue publicado por La Reunión Secreta, de la siguiente manera: 'En París, los vendedores ambulantes que venden crepes a los turistas en el Campo de Marte almacenan la masa en las alcantarillas. Para disimular su olor y sabor rancios, 'la espolvorean con azúcar avainillado', así lo desvela una investigación publicada hoy por Le Parisien'".

Una ciudad de Murcia, afectada por el escádalo de París

Tal y como menciona Peldanyos en su vídeo, una ciudad de Murcia ha terminado afectada por el escándalo de los crepes en París: y es que al escribir las palabras clave en el motor de búsqueda de Google, los primeros resultados llevan a comercios de la ciudad murciana de Alcantarilla.

El mundo culinario sacudido mientras París se enfrenta a la controversia de los crepes

Mientras el mundo culinario se enfrenta a esta revelación, solo podemos esperar que las autoridades parisinas tomen medidas rápidas y apropiadas para garantizar la seguridad de aquellos que disfrutan de estos icónicos crepes en las calles de esta ciudad histórica. El shock y la consternación expresados tanto por Sergio Peldanyos como por el público español subrayan la gravedad de esta situación y destacan la importancia de mantener rigurosos estándares de seguridad alimentaria en todo el mundo.

Aunque la propuesta del tiktoker de dejar de visitar Francia es una hipérbole cómica, la marca turística de París podría verse seriamente perjudicada por el impacto de esta noticia.