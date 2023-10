Una de las fuentes de clientela más importantes para cualquier comercio, establecimiento de hostelería o servicio son las reseñas en Google, redes sociales o en las plataformas como Tripadvisor o Trustpilot. Con la democratización de Internet y los smartphones cada vez las personas consulta las opiniones de otros usuarios antes de entrar a comprar o a cenar en cualquier establecimiento.

En la mayoría de ocasiones, tener un buen número de reseñas es positivo: los clientes escriben cuáles son los puntos fuertes de local, felicitan a la persona que los ha atendido o escriben qué platos u opciones le han gustado más.

Esto ayuda a que las personas que vengan detrás y que se encuentren indecisas entre dos sitios se decanten por uno, o facilita que los viajeros y no residentes puedan acceder a los mejores sitios aunque no conozcan el lugar.

Deja una reseña de 5 estrellas porque "no había gente de Murcia"

Pero, en otras ocasiones, las reseñas no son tan positivas: no es la primera vez que un hostelero se encuentra con alguna mentira o exageración entre los comentarios de Google o en sus cuentas de Instagram o TikTok. A veces, solo se trata de bromas o comentarios ingeniosos que buscan llamar la atención o entretener en canales alternativos.

Entre las reseñas más graciosas que circulan por Internet estan las que, cada cierto tiempo, ponen aleatoriamente a monumentos o lugares públicos de ciudades importantes.

Hace escasas semanas, el humorista Pablo Ibarburu, colaborador de La Resistencia contaba la ingeniosa respuesta d la dueña del hotel a una reseña que había recibido en Google Maps: "Al parecer por tu atuendo yo diría que a ti también te gustan mucho las tiendas y bazares chinos, lo cual no es malo, pero de ir tanto piensas que todo es chino".

La reseña que se ha hecho viral esta semana, publicada por Javier TM en Twitter, valora el servicio de un restaurante holandés: "Viajé a Amsterdam por trabajo un martes. Era tarde y llovía. Check in rápido. Tiras maletas a la habitación sin entrar y para abajo, que espera el taxi y son las 21h. El sitio te recibe como una madre al volver de la guerra. Acogedor. Tenue. Gracias a Dios no es de esos restaurantes blanco nucleares que parecen manicomios caros".

Después de la evocadora descripción del local, el autor de la reseña continúa valorando el servicio: "es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Los platos denotan tiempo y cariño en su preparación. Los cocktails te abrazan y te susurran "ya pasó, ya pasó".

Pero, entre todas las bondades que describe del restaurante, se ha colado una apreciación que no ha sentado nada bien a los habitantes de la Región de Murcia: "Y además no había gente de Murcia repasando tickets y montando el pollo. Yo no puedo pedir más".

El local en cuestión se llamaba Geisha Restaurant, actualmente está cerrado y se encontraba en la dirección Prins Hendrikkade 106A, 1011 AJ Amsterdam, Países Bajos.

