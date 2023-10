La segunda semana de octubre se ha presentado igual de la calurosa que la primera. Temperaturas muy por encima de las habituales, cielos despejados, poca nubosidad, calor sofocante, imposibilidad de guardar la manga corta... Ahora, llega el puente del Pilar y parece que todo va a continuar de la misma forma, exceptuando algunas lluvias por el norte del país debido a un frente (sin importancia).

Y es que, llevamos más de 10 días con un calor sofocante en pleno otoño que no deja indiferente a nadie. Le está pasando factura a los embalses, a los cultivos y también, al estado de ánimo de las personas que creían haber dejado atrás el verano. Uno de los veranos más calurosos de los últimos años.

Además de para compartir predicciones meteorológicas, Mario Picazo se mantiene muy activo en redes sociales con el objetivo de visibilizar el cambio climático y sus consecuencias, así como otros fenómenos naturales o curiosidades que están ocurriendo en cualquier parte del mundo.

"Hace años cuando volvías de un largo viaje casi no se veía a través del cristal delantero del coche por la cantidad de insectos que habían impactado sobre él", escribió hace semanas en su perfil de Twitter. "Hoy eso ya no pasa. ¿Cristales anti-insectos? No".

En este sentido, el experto da un giro que nadie esperaba: "Cada vez hay menos insectos por contaminación y cambio climático", sentencia. Por lo tanto, es una forma de demostrar las terribles consecuencias que tiene el cambio climático en nuestro planeta. Cuantos menos insectos haya, significa que más ha avanzado.