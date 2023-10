Cambiar de país para buscar un trabajo mejor, hacer tu vida junto a otra persona o pasar unos meses estudiando nunca es sencillo. Cuando irrumpimos en una nueva cultura (por muy europea que sea) siempre necesitamos un periodo de adaptación para acostumbrarnos a los nuevos horarios, a la comida o a la forma de ser de los autóctonos.

Así le ha sucedido a Sara E.Menchero: una "joven" que vive en Inglaterra y que ha utilizado su cuenta de TikTok para denunciar algunas de las peores situaciones a las que se ha tenido que enfrentar en el país europeo.

Comparte la realidad sobre los españoles en inglaterra

La tiktoker, que en otra cuenta se identifica como "Médium & Canalizadora" se ha sincerado con sus seguidores para compartir algunas de las cosas que más le molestan de sus nuevos vecinos: "Cuanto más los conoces es cuando más te das cuenta de cómo son. Vistos desde fuera, tú ves que te abrazan, que te integran: no, no, no, esta gente no te integra en absoluto. Son falsos y a parte de ser falsos son racistas a tope. Son súper racistas. De hecho me acuerdo hace tiempo, hace un año o dos el tema del idioma cuando ellos ven que el idioma no es tu idioma principal, en vez de ponertelo facil como hacemos nosotros cuando vienen ellos y no tienen ni puta idea de español. Ellos aquí es todo lo contrario; intentan hacerte sentir incómoda y si encima ven que te pones nerviosa te incomodan aún más".

La extremeña, según ha indicado el medio La Vanguardia, ha puesto como ejemplo el comportamiento de otro país vecino: "Me recuerda mucho a cuando los españoles vamos a portugal, que los portugueses entienden perfectamente el español, lo que pasa es que hacen como que no para darnos un poco de por culo".

Después, ha explicado un caso concreto: "Hace un par de años ella iba a comprar el Euromillón. Pues yo preguntaba como "euromilion", porque a mí me da mucha verguenza hablar en inglés en público. Ahora me da mucha menos verguenza, pero antes me daba mucha más verguenza".

Sara ha relatado cómo el vendedor se resistió a responder su petición hasta que no pronunció la palabra en inglés de forma correcta. La creadora de contenido ha comparado esta situación con lo que ocurriría al contrario en España: "Tú vas a España y te piden un cervezo y tú sabes lo que es".