Hacerse viral en redes sociales como TikTok es cada vez más sencillo, pero los motivos no siempre son los más deseables. A lo largo de esta semana, se ha difundido una noticia del medio francés Le Parisien sobre una práctica sanitaria peligrosa que estarían llevando a cabo los vendedores ambulantes de París: guardar la masa de para los crepes en las alcantarillas.

El artículo, titulado 'París: en Champ-de-Mars, la masa para tortitas que se vende en la calle se almacena... en alcantarillas' por la periodista Céline Carez ha conmocionado a toda España (importante país de origen de muchos turistas que visitan la capital francesa) y de una curiosa forma ha terminado afectando a un municipio de la Región de Murcia.

Alcantarilla, el pueblo de Murcia salpicado por el escándalo de los crepes parisinos

El pueblo murciano que ha terminado salpicado por este desagradable descubrimiento de los medios franceses no ha sido ni más ni menos que Alcantarilla: un municipio que forma parte del área metropolitana de Murcia y que cuenta con una población aproximada de 42.619 habitantes.

No es la primera vez que esta ciudad traspasa el perímetro informativo de la Región de Murcia: su curioso nombre le ha valido participar en muchas selecciones de pueblos y ciudades con los nombres más curiosos de España y del mundo.

En esta ocasión, la razón de la 'fama mundial' que ha podido alcanzar por unas horas Alcantarilla está en el escándalo de los crepes parisinos y, en concreto, en un vídeo viral donde el tiktoker conocido como Peldanyos analiza la noticia de Le Parisien.

El creador de contenidos Sergio Peldanyos comenzó planteando la "Razón número 126 por la que no ir a Francia" en su vídeo publicado el pasado 10 de octubre: "Agarraros porque esta viene muy fuerte. La vi anoche en Twitter y dije 'luego la busco con calma porque esto no puede ser, no me lo voy a creer de primeras porque esto tiene que ser un troleo 100%. Vale, lo he buscado hoy por la mañana y La Vanguardia lo ha publicado hace una hora: 'Alerta si te comes una crepe en París: la masa la guardan en las cloacas".

Peldanyos explica que "lo que vi ayer en Twitter fue publicado por La Reunión Secreta lo siguiente: 'En París, los vendedores ambulantes que venden crepes a los turistas en el Campo de Marte almacenan la masa en las alcantarillas. Para disimular su olor y sabor rancios, "la espolvorean con azúcar avainillado", así lo desvela una investigación publicada hoy por Le Parisien'".

Para el valenciano, esta noticia es la enésima prueba que deberíamos necesitar los españoles para no volver a poner un pie en el país vecino: "Esto ya no es propaganda conspiranoica: dejad de ir a Francia. Es todo un complot inspirado por Hollywood para que vayáis a la ciudad y os acabéis envenenando con el sabor a aguas fecales".

Pero no ha sido hasta la última parte del vídeo cuando ha revelado la relación entre el pueblo de Murcia y la noticia de los crepes: "Por cierto, un cosa que me ha hecho bastante gracia al buscar en Google la noticia con las palabras clave 'crepes' y 'Alcantarillas' ha sido que el quinto resultado ha sido este '¿Dónde comer crepes en Alcantarilla? Murcia'. A ver, qué supongo que Alcantarilla será una zona de Murcia, pero me ha hecho gracia pensar en los murcianos ahí comiendo directamente de la alcantarilla unos crepes".