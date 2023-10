La gastronomía española es una de las más ricas y versátiles del mundo pero, en ocasiones, también se convierte en motivo de conflictos y choques culturales. Muchas recetas que forman parte del acervo cultural de algunas regiones y comunidades se convierten en parte de la identidad de sus ciudadanos, a quienes les cuesta ver cómo se adaptan o evolucionan cuando salen del proteccionismo de sus fronteras.

La paella es uno de platos que más sufre este fenómeno: cada cierto tiempo vemos cómo se viraliza algún 'disparate' de arroz con cosas al que osan llamar como esta sacrosanta receta valenciana.

La polémica paella del chef Dabiz Muñoz

Uno de los casos más recientes, y autóctonos, que tenemos de 'insultos' a la paella nos vino del famoso chef Dabiz Muñoz este verano: el madrileño, cuya cocina se basa en fusionar sabores y culturas gastronómicas, publicó un vídeo en TikTok donde preparaba una paella con unos ingredientes que nada tienen que ver con los originales.

La llamada 'paella de Dabiz' llevaba caldo de pollo asado al limón, chipotles, acelgas y escabeche de hibiscus-jengibre con setas japonesas: una combinación que no sentó nada bien en redes sociales y le valió una valenciana avalancha de reproches.

Australia ofende a la nación española con su versión de la paella

Otra de las ofensivas versiones de paella que han circulado recientemente por redes sociales ha sido la australiana. Esta semana, la creadora de contenido Marta Registrada (una joven española que se encuentra trabajando actualmente en Australia) ha subido un vídeo a TikTok donde expone "¿Cómo molestar a una persona española en segundos? A todo lo que quieras cocinar lo puedes llamar paella, tortilla de patatas, croquetas, etc. Yo trabajo en un restaurante en el norte de Australia y se les ocurre de plato especial paella, estos son sus ingredientes".

Además de los ingredientes que Marta ha compartido (gambas,vieiras, mejillones y chorizo picante), otro de los factores más indignantes ha sido el precio: "Creo que ha caído un poco de arroz en este plato de sobras que tenían por la cocina". "No llamaría a esto paella, no es bonito. Una paella tiene todos los ingredientes cocinados juntos y la base del pimentón, pimiento y azafrán y no tomate". "Lo fácil sería llamar a esto marisco con arroz".

Una murciana echa limón a la paella delante de su novio valenciano y la reacción lleva 10k

Pero, de entre todos los recientes incidentes entre los puristas de la paella y sus versiones ha destacado un "choque cultural" que ha compartido una joven murciana en Twitter.

En la publicación, que ya ha obtenido 10.000 'me gusta' y ha superado las 830.000 reproducciones cuenta (con una buena dósis de hipérbole e ironía) cuál ha sido la reacción de su pareja, otro joven valenciano, a ver con qué aderezaba la paella la murciana.

Lejos de constituir ningún delito contra la integridad de la paella, lo único que ha hecho la tuitera es algo que no escandalizaría a ninguna persona nacida en la Región de Murcia: una práctica tan habitual para los habitantes de la Vega Baja como aderezar la ensalada con aceite y sal.

La práctica que por poco provoca un desamayo al muchacho de Valencia ha sido el sencillo gesto de 'echarle limón' a un plato de paella: "Creo que jamás tuve un choque cultural tan heavy como la primera vez que probé la paella y mi novio (valenciano) casi se desmaya cuando me vio echarle un chorretazo de limón de los que te hacen saltar las lágrimas".