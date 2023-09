Estas últimas dos semanas el territorio español ha sido testigo de un giro radical en el clima, marcada por las altas temperaturas vividas durante la ola de calor y las tormentas y chubascos del final de semana. Un cambio inesperado en los valores térmicos que provocaba el descenso de hasta 10 grados durante el fin de semana.

Mientras varios de los meteorólogos más famosos del país anunciaban la llegada de la borrasca Betty y sus efectos en toda la península, algo que muchos no querían creer, pero finalmente hemos sido testigos de los cambios en el clima. Uno de los más populares, Jorge Rey, auguraba un fin de semana de nubes y fuertes precipitaciones que, finalmente se cumplía. De igual manera, otra de las predicciones que ha hecho sobre el otoño es la llegada de varias danas y una gota de frío. Lo que apuntaría a una estación otoñal mucho más fría de los que estamos acostumbramos. Y es que, el joven avisaba de un final de agosto e inicio de septiembre mucho más frío de lo normal.

No obstante, el burgalés no habría analizado las cabañuelas que suelen acertar en la previsión de las próximas semanas y meses. De igual manera, muchos de los agricultores y ganaderos de España ya han empezado a usar estos métodos para predecir el clima que el otoño y el invierno nos va a traer. Este método tradicional no tiene una base científica, pero su porcentaje de acierto es demasiado alto para negar su fiabilidad, puesto que sus pronósticos llevan muchos años guiando a los trabajadores del campo para predecir como será el año agrícola.

Así funcionan las cabañuelas

Los meses de agosto y diciembre son clave para descifrar como se va a desenvolver el clima del año. Jorge Rey confirma que las tendencias climáticas tienden a incrementar pasado el mes de agosto. Además, observar como hemos vivido este estío nos pueden ayudar a desvelar como se portará el clima durante los próximos meses. Y es que, tras el seco verano que España ha vivido, las lluvias mínimas, las cuatro olas de calor que batían récords de temperatura y los giros bruscos e inesperados del clima, pueden ser una pista de los climas extremos que nos esperan a partir de ahora.

Tal y como los campesinos afirman, el frío se adelantará y traerá consigo temperaturas muy bajas -para lo que estamos acostumbrados- y fuertes tormentas, así como violentas lluvias. No obstante, este giro inesperado en el clima -especialmente durante el final del verano- preocupan a los expertos en cabañuelas, admitiendo que estos cambios perjudican a sus predicciones, aunque mantienen hasta un 80% de acierto en sus predicciones.

La predicción de las cabañuelas toma lugar en dos periodos del año. Entre el 1 y 13 agosto se observa la naturaleza para conocer el clima de los primeros meses del año, mientras que del 13 al 24 de agosto se desvela la predicción para los siguientes meses. De esta forma, los agricultores ya han previsto un otoño con lluvias regulares y una primavera de 2024 muy seca.