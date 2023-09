Las fotos y vídeos sacados de contexto tienen mucho peligro cuando se publican en redes sociales: uno de los métodos más comunes de difusión de fake news es cuando se le atribuye a un documento audiovisual un marco distinto al que se grabó, provocando confusión en la información sobre manifestaciones, desastres naturales y cualquier tipo de noticias. Este error puede darse por una confusión de quién comparte el contenido, o directamente con la intención de difundir una información exagerada o incorrecta.

En otras muchas ocasiones, simplemente se trata de una broma que se va de las manos: así sucedió el pasado mes, cuando una cuenta de Twitter alertaba de haber visto al mismísimo David Bisbal haciendo sus necesidades en público: "Hola, @metro_madrid, acabo de encontrarme a @davidbisbal cagándose en el suelo, jugando con caca y chillando como un loco en la estación de Moncloa. La gente está asustada". El bulo no tuvo mayor trascendencia que la repercusión en redes sociales, pero tanto el Metro de Madrid (que respondió preocupado) como el mismo artista (que escribió al twittero @offensiveprank para que retirara la publicación) se vieron afectados.

Publica una foto de Murcia y un seguidor se cree que es Washinton

Algo similar ha ocurrido esta semana (salvando las distancias) en Murcia: el pasado 2 de septiembre, el jugador profesional de 'League of Legends' Luis 'Koldo' Pérez publicaba una historia en su cuenta de Instagram con una fotografía de la nueva noria panorámica instalada en el Plano de San Francisco con motivo de la Feria de Murcia.

Aunque para cualquier murciano sería sencillo reconocer la ubicación desde la que se ha tomado la foto (el final del paseo del Malecón con la vista dirigida hacia la calle plano de San Francisco), algunos seguidores se han visto confundidos por el sticker de ubicación con el que el jugador del equipo de sports Koi ha compartido la imagen: Washington D.C.

Si bien las distancias entre la ciudad de Estados Unidos y la capital de la Región de Murcia son más que evidentes, el bromista ha conseguido engañar a, por lo menos, uno de sus compañeros: "Buenos días a todos excepto a Jopa, que se ha creído que estaba en Washington por una foto de una noria que han puesto en Murcia". El propio streamer ha contestado a la publicación preguntándose hasta qué punto la equivocación es culpa suya: "HOW IS THAT MY FAULT ???"