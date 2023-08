Todo el mundo está enganchado o al menos ha oido hablar del famoso concurso de Televisión española 'Pasapalabra'. Varios concursantes se enfrentan al rosco, y con ello, a varias preguntas en las que tienen que decidir la respuesta antes que su adversario con el objetivo de llevarse el gran premio.

Han sido muchos los concursantes que han pasado por el programa, aunque ahora Fer y Moises están protagonizando el show con su empate en el último programa. A pesar de la tensión que se vive en las rondas, también hay momentos de diversión, risas y sobre todo, de buen rollo. Como ya los seguidores sabrán, los concursantes que se están jugando todo al rosco ya se encuentran en los duelos finales.

De los últimos enfrentamientos

Moisés Laguardia y Fernando Castro se volvieron a enfrentar ayer mismo en el programa emitido el jueves 24 de agosto. Ambos concursantes se enfrentan para conseguir un bote de 772.000 euros, pero uno de ellos admitió en el programa de ayer que iba a tener dificil superar a su rival y por tanto, ganar el rosco.

Cuando en el juego le tocó a Moisés responder la definición: "Que adora el fuego". Él respondió "ignólatra", pero falló ya que la opción correcta era "ignícola". Con eso, ya no podía alcanzar el gran premio del programa. Moisés se vio obligado a arriesgar y sumó dos respuestas correctas y dejó que se agotara su tiempo para cerrar con 22 aciertos y un fallo. A pesar de que asumiera su derrota antes de ver cómo terminaba el rosco de su compañero, se mostró algo satisfecho afirmando: "Voy a perder igual, pero me he quedado a gusto".

Aprovechando la situación de su oponente, Fer le ha dado toda la vuelta al rosco, sin ningún fallo y dejando 5 para resolver el rosco. Esta vez Fer se ha hecho con la victoria y ha derrotado a Moisés, lo que le acerca algo más a llevarse el rosco en el duelo final.