El verano ya ha llegado y con él, las altas temperaturas. Ya son muchos los que no soportan estas temperaturas tan extremas tanto en la calle como en casa. Y es que es un realidad, que el hecho de salir a la calle con el termómetro a 35º no es apetecible para nadie. Por esta razón, muchos prefieren irse a pasar el verano a otras zonas de España donde el calor no resulte tan insoportable.

Cambio de temperaturas Para ver que se hace para combatir esta ola de calor, la predicción de Mario Picazo es la opción más recurrida para los que quieran salir de dudas acerca de qué zonas del país van a ser más calurosas. Aunque, si algunos no se quieren asustar es mejor no meterse en la cuenta de Twitter del meteorólogo ya que es ahí donde hace un seguimiento del cambio de temperaturas actualizado. A pesar de las fuertes temperaturas, el meteorólogo Mario Picazo ha advertido acerca la inminente llegada de varios frentes activos que agitarán el ambiente. Lo que significa que las olas de calor abrasador están llegando a su fin y de la manera que todos querían. El meteorólogo revela que una corriente de aire gélido, proveniente casi del Ártico, será la causante de que el termómetro caiga hasta 15°C entre el jueves y el lunes. El viento será uno de los componentes que protagonicen este cambio de temperaturas incluyendo zonas de la meseta norte con temperaturas rozando los 10°C, incluso en pleno agosto. El cambio será bastante brusco resumido en rondar los 40°C a desplomarse a unos 25°C para el lunes. Según Mario Picazo, la lluvia también se sumará a este cambio que muchos esperaban con ansia.