Todo el mundo está enganchado o al menos ha oido hablar del famoso concurso de Televisión española 'Pasapalabra'. Varios concursantes se enfrentan al rosco, y con ello, a varias preguntas en las que tienen que decidir la respuesta antes que su adversario con el objetivo de llevarse el gran premio.

Han sido muchos los concursantes que han pasado por el programa, aunque ahora Fer y Moises están protagonizando el show con su empate en el último programa. A pesar de la tensión que se vive en las rondas, también hay momentos de diversión, risas y sobre todo, de buen rollo. Como ya los seguidores sabrán, los concursantes que se están jugando todo al rosco ya se encuentran en los duelos finales.

Enfado de los espectadores de 'Pasapalabra'

Algunos medios han querido anticiparse y han publicado mediantes las redes las últimas jugadas de ambos concursantes: "Fer fallaba hoy en #Pasapalabra813 en su plan por hacerse por el bote, mientras que @LaguardiaMoises estaba a tan solo una palabra de hacerse con 616.000 euros. ¿Lo habrá conseguido?.

De esta manera, han querido tender una trampa a los fans del programa aunque algunos tenían claro que no iban a creerlo. Varios usuarios han manifestado sus opiniones en las redes dejando comentarios como: "No, de haberlo ganado se habría emitido el programa a las 23:30 y lo habríais venido anunciando desde el domingo". "De sobra se sabía que no lo conseguía, porque sí lo hubiera conseguido,ya lo habríais anunciado....."

Lo cierto es que no es la primera vez ni será la última que Antena 3 juega sus cartas intentando anunciar o dejar caer el ganador del problema sin tener en cuenta que lo único que se consigue de esta manera es el cabreo por parte de muchos espectadores del programa.