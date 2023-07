Todo el mundo está enganchado o al menos ha oido hablar del famoso concurso de Televisión española 'Pasapalabra'. Varios concursantes se enfrentan al rosco, y con ello, a varias preguntas en las que tienen que decidir la respuesta antes que su adversario con el objetivo de llevarse el gran premio.

Han sido muchos los concursantes que han pasado por el programa, aunque ahora Fer y Moises están protagonizando el show con su empate en el último programa. A pesar de la tensión que se vive en las rondas, también hay momentos de diversión, risas y sobre todo, de buen rollo. Como ya los seguidores sabrán, los concursantes que se están jugando todo al rosco ya se encuentran en los duelos finales.

La fórmula del éxito de Pasapalabra

A día de hoy, es uno de los programas más vistos en toda España, en el que los aspirantes se juegan mucho en base a sus conocimientos. Aunque son muchas las estrategias de aciertos y de jugadas que ponen sobre la mesa los aspirantes y mucha tensión con la que juegan, parece haber una fórmula mágica que te asegura el éxito en el pasapalabra.

En el anterior programa cuando Fer, le quedaban sus cuatro letras para completar el rosco, decidió jugársela con una de ellas, con la O. Pero dijo "omisión" y la respuesta correcta era "ocultación". Perdió entonces la oportunidad de ir a por el bote, pero el concurso debía continuar pese a que Moisés ya estaba fuera.

"Ya no hay opción de bote, pero hay que seguir con el programa porque te quedan tres por delante y tienes 40 segundos", advirtió Roberto Leal. Fer afirmó en pleno programa: "O sea, por estar seguros... Hay igualdad de aciertos, yo menos fallos... Entendemos la jugada...". Su decisión fue la famosa “apena”: "Voy a hacer algo muy novedoso que no se ha hecho en televisión, la apnea"

Para los que se quedarán sorprendidos y al final no consiguieron adivinar en qué consistía esta estrategia se basaba en poco menos que aguantar la respiración durante los 40 segundos que le quedaban y no soltar ni una palabra dejando que el tiempo se agotase, para no arriesgarse a acumular más fallos. La táctica le fue más que suficiente para ganar la prueba del rosco y asegurarse otro concurso más en Pasapalabra.