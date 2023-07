El drama de los alquileres en las ciudades con mercados tensionados deja historias realmente impactantes: con unos sueldos que, en muchas ocasiones, no se corresponden al coste de vida en algunas zonas de España, son muchas las personas que se enfrentan a unos precios realmente sangrantes.

Así lo ha querido tratar el programa La Sexta Xplica, donde un hombre de Murcia ha mostrado el lugar donde vive entre semana: una autocaravana con la que se ahorra costear el precio de una vivienda en la capital, pero puede mantener una interesante oportunidad laboral.

El murciano, ingeniero industrial, ha explicado ante las cámaras: "Soy de Murcia y me surgió una oportunidad laboral aquí en Madrid y viendo que los precios de los alquileres eran muy altos, decidí que ya que tenía la autocaravana, era una buena opción venirme a Madrid".

Antes de enseñar el lugar donde pernocta y hace vida, se ha presentado ante toda España: "Soy Carlos Gómez y de lunes a viernes vivo en mi autocaravana".

Después, otro habitante que comparte las mismas condiciones ha apuntado: "Mi nombre es Enrique y vivo en este parking del polígono deportivo".

"Los alquileres se han convertido en algo impagable", explica, "no solo para mí, sino para otra mucha gente. En ella podemos vivir perfectamente y tenemos que pensar en nuestra calidad de vida, porque sin calidad de vida no hay vida, no podemos pagar alquileres de 900 o 100 euros teniendo sueldos de 1000 o 1200 euros".

Después, continúa el murciano enseñando el interior de su caravana: "Bueno, pues aquí tengo yo mi cocina, junto a la cocina tengo el horno y el frigorífico. La cama junto a la cocina y no tengo que estar pagando alquiler, pago el aparcamiento, los servicios, pero es que no todo el mundo puede permitirse pagar casi 1000 euros por vivir en una gran ciudad".