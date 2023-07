Para las personas de otras comunidades autónomas u otros países, visitar la Región de Murcia puede ser toda una experiencia: en general, los turistas y viajeros destacan el buen clima del sureste español, así como la excelente gastronomía y los bellos parajes para visitar.

Desde los ayuntamientos y el gobierno regional, se ponen en marcha campañas de captación del turismo que, de forma periódica, invitan a los foráneos a pasar algunos días disfrutando de las mejores playas de España, la Semana Santa o los platos más típicos, entre otras atracciones.

Pero, aunque la inversión de las administraciones en anuncios como el de Carlos Alcaraz es una de las principales fuentes por las que se moviliza el sector turístico, también hay otras vías por las que Murcia se da a conocer. Un buen spot publicitario está bien, pero no hay nada como un vídeo viral que llegue a miles de personas y que, además, transmita la autenticidad de una persona que desinteresadamente comparte su opinión.

Esta semana, se ha hecho viral la experiencia de una farmacéutica gallega en su visita a Murcia. La joven, llamada 'Beloteralo' en TikTok, ha subido tres vídeos contando su paso por la capital de la Región, aunque uno de ellos ha tenido un alcance especial.

En la primera pieza, la chica cuenta qué significa "ser gallega en Murcia": "La Estrella Galicia se convierte en Estrella Levante. Decides probar las alcachofas fritas e intentas comerte las hojas. Spoiler: imposible, caca. Panecillo+ensaladilla+anchoa significa "marinera". Langostino rebozado es "caballito". El famoso paparajote donde NO se come la hoja de limponero. Aviso: tiene mucha canela".

En la "segunda parte", la joven sigue relatando su experiencia por las calles murcianas en cuatro actos. En el primero, reconoce haber probado el pastel de carne con resultado satisfactorio, a juzgar por el emoticono que acompaña al texto.

Otra característica de la actualidad murciana que la tiktoker ha querido destacar es la situación de las obras del Plan de Movilidad: "Toda la ciudad está en obras". Después, la joven se ha preguntado "¿Por qué hay autobuses amarillos y rojos?"

Por último, ha destacado el doble sentido de una icónica plaza situada en las inmediaciones del puente de los Peligros, en el barrio del Carmen: " Me estoy empezado a preocupar por los nombres de las calles", acompañado de un vídeo enfocando a la placa que identifica la "plaza de la Paja".

"Me está gustando muchísimo Murcia"

En un nuevo vídeo publicado horas después del lanzamiento de esta pieza, la usuaria de TikTok ha querido aclarar el sentido del vídeo viral ante el aluvión de críticas por parte de personas que han interpretado literalmente el contenido, que según aclara su autora, no tenía más intención que hacer una broma: "No estoy aquí de visita, estoy durante un tiempo viviendo y me está gustando muchísimo Murcia, no solo por la ciudad sino por la gastronomía. Yo no entiendo. El comentario de 'me estoy empezando a preocupar era en modo de broma' a lo mejor tendría que haber añadido un emoji como resaltaron de que me quedé contenta por el emoji que puse. Era a modo de risa [...] por favor, era humor".