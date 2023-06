Dicen que existen dos tipos de personas: los que se echan a un lado y los que intervienen. En la mayoría de vídeos virales que recogen algún conflicto en público se pueden encontrar ambos perfiles: por ejemplo, el presunto ataque homófobo en un metro de Barcelona la semana pasado o los jóvenes que huyeron del tiburón aparecido el pasado jueves 15 de junio las costas de Orihuela dejando a una señora mayor tras ellos.

Normalmente, se suele hablar más de las situaciones donde el miedo y la adrenalina sacan la parte más egoista del ser humano; pero, en esta ocasión, la experiencia es justo la contraria: una mujer ha utilizado su cuenta de Twitter para relatar lo ocurrido en el vagón de un tren que realizaba el trayecto entre Murcia y Alicante y donde un "individuo" (según su propia descripción) se burló de una chica trans cuando recorría el pasillo.

Según la encuesta 'Estado LGTBI+2023' elaborada por 40db para la Federación Estatal LGTBI+, un millón de homosexuales y trans han sufrido acoso en los últimos 5 años, 300.000 de ellos, agresiones. En concreto, las personas trans y las mujeres son los perfiles que mayor discriminación sufren.

Desde esta organización, vinculan el estado actual de la violencia contra las personas del colectivo LGTBI+ con el auge de la ultraderecha, cristalizada en el partido VOX: "justo hace 5 años, en 2018, la ultraderecha irrumpió en las instituciones públicas, en concreto en el parlamento andaluz, y viralizó su discurso racista, machista y LGTBIfóbico".

Sin entrar en las causas que puedan estar motivando este retroceso social, el 'Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España' también arroja que entre 2014 y 2021 los delitos de odio como el racismo o la LGTBIfobia sufrieron un aumento del 34,4%.

La intervención de una pasajera que pone a pensar a toda España

En la publicación donde relata lo ocurrido, Tammy M. Lídon explica que, en el tren Alicante/Murcia, "un individuo se burla de una chica trans que pasa por el pasillo. Le digo desde el asiento de enfrente '¿Te sientes más hombre ahora?' Mirándole a la cara. Trata de responder, pero calla y se avergüenza. Como el resto de los pasajeros. Es lo que viene".

El hilo continúa con una reflexión que ha ya calado en más de 80.000 personas: "Insultos y silencios cómplices contra personas por el simple hecho de ser quienes son. Como los que vi en mi juventud y contra los que no me callé. Y no me voy a callar tampoco ahora. Ni a bajar la cara como terminan haciendo ellos siempre. Ni un paso atrás. Nunca".