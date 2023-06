El presidente del Colegio Oficial de Geólogos, Manuel Regueiro, ha intervenido en el programa 'Más Vale Tarde' de La Sexta para analizar una de las noticias de la semana: Nueva York se hunde a razón de dos milímetros al año debido al peso de los rascacielos y la extracción de agua subterránea, según un estudio publicado recientemente.

Más allá de los motivos desarrollados en el estudio, ha explicado que "la geología de Nueva York tiene mucho que ver con hace 15.000 años, cuando era donde terminaba el frente glacial, donde había 2,5 kilómetros de hielo encima de donde está Nueva York".

Ante todo, ha llamado a la calma porque no existe un riesgo inmediato ya que "los edificios se construyen de acuerdo con el sustrato geológico que tienen y no va a ocurrir de manera repentina".

Hablando de los casos de España, Regueiro ha explicado que "hay un satélite, Copernicus, donde podéis ver la mayoría de sitios que se hunden".

Observando los datos del mapa, se advierte claramente cuál es una de las zonas de toda España más afectadas por el hundimiento: "La zona donde hay un mayor hundimiento en España es la que se encuentra entre Murcia, Almería, por esa zona. Y ese hundimiento se debe a que se ha sacado agua, se ha quitado agua del subterráneo para lo que sea: para el consumo humano, para la agricultura. Y eso lo que está provocando es que al quitar el agua, el suelo pierda ese agua que la sujeta y la mantiene y por lo tanto el suelo se hunde".

El propio Regueiro secundaba esta explicación: "No, no, totalmente: lo que se ha dicho es la gran verdad. El agua es la clave para el hundimiento por ejemplo de la Ciudad de México porque está construida sobre una gran laguna, empezaron a sacar agua del freático y lo que hicieron fue compactar el terreno por quitar agua. En Murcia exactamente igual, se está hundiendo, por lo que tuvieron que hacer un estudio en la ciudad de Murcia porque estaban sacando demasiada agua del freático y eso lo que hace es eliminar el agua que hace de soporte en los materiales porosos rocosos y eso lo que veis ahí casi todos los hundimientos del terreno tienen que ver mucho con las agua freáticas.

Murcia, la segunda zona de Europa más afectada por la sobreexplotación de las aguas subterráneas

Aunque no le resta importancia, la reflexión del presidente del Colegio Oficial de Geólogos no es en absoluto novedosa: un estudio de 2016, Comparison of water-level, extensometric, DInSAR and simulation data for quantification of subsidence in Murcia City (SE Spain), ya colocaba al municipio de Murcia y alrededores como la segunda zona de Europa más afectada por la subsistencia del terreno.

Esta investigación, sumada a un estudio publicado por el grupo de investigación del Departamento de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, han ido monitorizando un problema con potencial impacto económico.

La zona más afectada por el hundimiento del terreno es el Valle del Guadalentín en Lorca donde el pasado julio de 2021 la CHS puso límites a la extracción de agua para evitar la agravación del problema.