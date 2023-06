Los nervios son uno de los grandes temas para la mayoría de alumnos que se presentan a las pruebas de acceso a la universidad: es así para buena parte de los jóvenes que cada año se enfrentan a los exámenes que marcarán su futuro, pero no para el aspirante que se ha hecho viral en las últimas horas.

Cuando llega el fin del año lectivo, todas las webs y portales se llenan de artículos con consejos y testimonios para intentar calmar la ansiedad. Las técnicas de relajación, infusiones y métodos son el gran aliado de los miles de aspirantes que buscan su hueco en la institución educativa superior.

Pero, al contrario que la gran mayoría, el 'chaval' que se ha dado a conocer gracias a una entrevista con el 'tiktoker' Dani Carretero no parece tener ningún problema con los nervios de Selectividad.

Ante la pregunta sobre cómo ha ido el primer día de Selectividad, el curioso estudiante responde primero que ha ido "bien" aunque luego corrige que "No... pero bien, igual se hace FP" sin que se le despeine un pelo de la rizada cabellera.

Después, sigue explicando que Inglés ha ido "muy bien" aunque Lengua e Historia "mal". El entrevistador continúa con las preguntas básicas "¿Te habías preparado duro?" que el chico contesta con un tajante "No".

Acto seguido, pasa a preguntarle por la "Experiencia de selectividad, los nervios y toda la movida" y en una afirmación surrealista este le contesta: "Claro, yo no. Yo todavía no, de eso no. Pa' eso hay que estudiar".

"Yo he venido muy tranquilo. Se vive muy bien en la universidad. Podría estar guapo, habría estado guapo ir a la universidad. Tiene ese granito que está muy rico. Pero no va a ser el caso, no tiene pinta" termina confesando mientras pega caladas a lo que parece un cigarro de liar.

Dani pasa después a preguntar por su parecer sobre los exámenes: "¿Qué opinas de la selectividad? La han 'hypeado' demasiado o te la esperabas tal y como era? No, yo me la imaginaba una clase tochísima llena de peña. A ver, es grande la clase, pero normalito. Se puede copiar fácil". Ante la pregunta de si él mismo ha copiado el muchacho responde con toda serenidad: "No, yo no. Yo voy tranquilo".

Pero, sin lugar a dudas, la respuesta que ha quedado para la historia ha sido a la pregunta "¿Y te queda energía y motivación para los siguientes exámenes?" cuando ha contestado "Hombre, no la he gastado todavía".