Una usuaria de Twitter, @merykoneo, ha publicado una discusión por WhatsApp entre el representante de una inmobiliaria y una pareja que busca piso para alquilar en Murcia. El motivo del conflicto es la nueva prohibición de cobrar comisiones u honorarios de inmobiliaria a los inquilinos que recoge la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda aprobada el pasado 24 de mayo 2023.

El intercambio de mensajes se ha hecho viral, por un lado, por la negativa de la inmobiliaria a cumplir la ley argumentando que no se aplica en las comunidades donde gobierna el Partido Popular; y, por otro, por la forma coloquial y socarrona de dirigirse a la clienta, a la que tacha de "Rojos" y "Payasa".

En la conversación, la aspirante a arrendataria rechaza el alquiler que la inmobiliaria les había ofrecido a ella y su pareja: "Finalmente hemos decidido no quedarnos con la vivienda. Por otro lado, no nos pareció bien lo de tener que pagar los honorarios tras establecerse la nueva ley respecto al alquiler. Disculpe las molestias y muchas gracias por todo".

Una amiga está buscando piso de alquiler en Murcia. La conversación con esta inmobiliaria te va a hacer flipar y darte cuenta de cómo de creciditos están por aquí. Que impotencia... pic.twitter.com/GISa3BBaXB — Peligrosa★María (@merykoneo) 7 de junio de 2023

Casi ocho horas después del mensaje de la interesada y pasadas las dos de la mañana (según la información de la captura) el agente inmobiliario responde: "En Murcia esa ley del Gobierno no está aplicada ya que PP dijo que no aplicaría esa ley donde gobierne. Por tanto en Murcia, no se aplica".

Además de ese texto, el representante de la empresa envía otro que después elimina y en el que la tuitera que comparte la conversación asegura que ponía "Un saludo y no nos volváis a contactar. ADIÓS".

La afectada, que ve el mensaje antes de que el agente lo elimine, le contesta: "Ya he leído el mensaje antes de que lo borraras. La profesionalidad por delante, claro que sí. No te preocupes, no lo haremos".

Tras este último, el interlocutor responde con un "Rojos" a lo que la mujer, tras una sonora carcajada, replica: "Surrealista me parece que una inmobiliaria me esté llamando roja. Al final les voy a denunciar y todo". Al leer la amenaza, el representante de la empresa reitera: "Pues eso, rojos" y tras imitar la risa de la chica, invita: "Denuncia, payasa".

La inmobiliaria que, según denuncia esta usuaria, habría intentado realizar el fraude, sería Sicilia Propiedades. Esta redacción ha realizado varios intentos de contactar con la empresa, sin éxito.

El caso llega a Facua

Facua, que se encuentra realizando un rastreo del mercado inmobiliaio en ciudades españolas para investigar a aquellas inmobiliarias que estén incumpliendo la nueva normativa, afirma a LA OPINIÓN que les ha llegado el caso de la joven pareja murciana y que realizarán las pesquisas oportunas para esclarecer lo ocurrido. Consumidores en Acción ya ha denunciado irreglaridades en una treintena de inmobiliarias radicadas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Palma de Mallorca, pero seguirán indagando en otras capitales de provincia, como Murcia, por lo que anunciarán nuevas denuncias en breve.

En concreto, las 33 inmobiliarias denunciadas por el momento son Alquiler Seguro, Housingo, Dflat, MC Property, Spanish Home, Andrés Carro Propiedades, Servicheck, HMS Real State, Oh my place, NSH, Galota, Solfai, Engel&Volkers, Modus Home Realtors, Alfa Inmobiliaria y Hernán Inmobiliaria, en Madrid; Aruncy2, Adamas Home, Inmogest, Centro Histórico Real State, Aureo Home, Consul Inversiones y Patrimonio, Homelogic, Smart Inmobiliaria, Domus, Antena Inmobiliaria e Inversiones inmobiliarias, en Sevilla.

En Barcelona, se ha denunciado a Next Door Bcn y Alting; y en Valencia a Ecom, Ágora Inmobiliaria y Lion Capital Group, así como a Dray&Partners en Palma de Mallorca.

¿Qué hacer si la inmobiliaria pide al inquilino los honorarios?

En su rastreo, Facua ha detectado que las agencias están recurriendo a diferentes trucos y argucias para seguir cobrando a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria o sus honorarios.

Entre ellos, decir que la cuota se corresponde a la realización de un "estudio de viabilidad y solvencia económica" del inquilino -que impone sin que este lo ha pedido y que realmente no necesita-; el uso de anglicismos para referirse a estos honorarios, como "fee" -que traducido significa literalmente "cuota"-; o decir que se cobran por servicios "prestados al arrendatario" pero que no detallan y cuyo pago imponen, entre otros.

De forma habitual, las agencias suelen pedir una mensualidad de la renta de la vivienda en cuestión, pero también hay quienes cobran una cuota fija, o el 10% de una anualidad del alquiler.

La asociación aconseja a aquellos usuarios que se vean obligados a pagar este concepto para no perder la oportunidad de alquilar el piso que pidan factura independiente por el concepto abonado, o que haga el abono por transferencia indicando el concepto.

Posteriormente, una vez firmado el contrato de alquiler y habitando ya el piso, pueden dirigirse a la inmobiliaria para solicitar el reembolso de dicha cantidad. Si la agencia se niega, Facua recuerda a los afectados que pueden acudir a la asociación para que realice acciones en defensa de sus derechos y reclame la devolución en su nombre.

Además, pueden interponer una denuncia ante las autoridades de consumo autonómicas solicitando una multa contra la empresa por la vulneración de la normativa. Si la agencia persistiese en su negativa, los consumidores también pueden recurrir a la vía judicial. Al tratarse de una reclamación que, por regla general, no superaría los 2.000 euros, pueden hacerlo sin necesidad de procurador y abogado.