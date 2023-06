Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking ATP, acaba de entrar por primera vez en las semifinales del Roland Garros tras derrotar al griego Stefanos Tsitsipas por 6-2, 6-1 y 7-6 (5). Gracias a esta victoria, se disputará el próximo viernes 9 de junio la llegada a la final contra Novak Djokovic.

En las declaraciones a medios posteriores al partido, el del Palmar reconoció que había jugado "uno de los mejores partidos de mi carrera" y que sentía "que podía hacer lo que quisiera con la pelota, tenía mucha confianza: he notado que podía jugar más rápido, con más efecto, subir más la red".

Respecto a su encuentro con Djokovic el próximo viernes, Alcaraz se ha mostrado ambicioso: "No voy a parar de pensar en ese partido. Soy un chico muy competitivo, que querría jugar mañana mismo. No voy a parar ni un segundo de pensar en ello. Vamos a disfrutar. Tengo dos días para prepararlo tanto mental como físicamente, y ya veremos".

Ante todo, Carlitos ha hecho gala de su humildad y saber estar: "No voy a decir que soy el mejor, pero sí siento que soy uno de los mejores. Me alegra que a la gente le guste verme jugar. Me siento cómodo, con mucha confianza y físicamente fuerte".

Respecto a cómo una hipotética victoria suya impediría que Djokovic superara el número de Grand Slams de Nadal, Alcaraz ha explicado que "Es algo en lo que no pienso. No vengo aquí a ponerme en medio de la lucha por ver quién va a ser el que más Grand Slams tiene. No lo hago por nadie, sino por mí mismo. Así que no pensamos en nadie, solo en nosotros, que queremos ganar más Grand Slams, y eso es lo único que importa para mí".

La 'picante' felicitación de Telepizza a Alcaraz

La victoria del palmareño contra el griego Tsitsipas en Roland Garros ha supuesto, tal y como estamos acostumbrados, un auténtico desfile de felicitaciones hacia el número uno, orgulloso deportista al que todas las marcas y personajes públicos españoles se apresuran en reconocer.

Entre las firmas que han dedicado unas palabras al tenista ha estado Telepizza, la famosa franquicia de pizzas que ha dedicado una publicación en Twitter al ganador, haciendo referencia a una frase hecha que incluye parte del lema de Carlos Alcaraz "Cabeza, corazón y cojones". El tuit de Telepizza dice: "¡Buenos días! Carlos Alcaraz es MÁS GRANDE que mis ganas de pizza".