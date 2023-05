Frank Cuesta se comprometió a mediados de mes a mandar un vídeo privado dedicado a uno de sus seguidores, Martín, el niño de Molina de Segura que sufre un cáncer incurable. Pero el presentador ha ido más allá y ha decidido cumplir el sueño del pequeño y conocerlo en persona.

El pasado 10 de mayo, la cuenta de redes sociales Ceciarmy (con más de 3,4 millones de seguidores en Instagram y casi un millón en Twitter) publicó un mensaje dirigido a Frank Cuesta(más conocido como Frank de la Jungla o Wild Frank): "Este chico es Martín, vive en Murcia y tiene un cáncer que no tiene cura. A él le encantan los animales y siempre dice que ve tus videos y que su sueño es conocerte. ¿Habría alguna manera de que Martín pudiese verte?". A lo que el presentador contestó: "Mañana te mando un vídeo por privado".

No sabemos si el creador de contenido llegó a mandarle el vídeo a Martín, pero podríamos atrevernos a decir que sí viendo lo que ha hecho este miércoles. Frank Cuesta ha viajado hasta Molina de Segura para encontrarse personalmente con el pequeño en su casa, tal y como se puede observar en la foto compartida por quien ha propiciado su unión, Ceciarmy.

Frank ha cumplido. Ha cogido un avión hacia Murcia y se ha presentado hoy en la casa de Martín para hacerle una sorpresa. Tienes todos mis respetos @Frank_Cuesta 💯 https://t.co/We6RRnjLI4 pic.twitter.com/XULrs3MbpF — ceciarmy (@ceciarmy) 30 de mayo de 2023

El propio Frank Cuesta también sufre cáncer desde hace 19 años: el pasado 2022 reveló en una entrevista para la revista '¡Qué me dices! que padecía "una enfermedad de la sangre" [...] Puedo decir cáncer o leucemia, pero es que me da igual. Al final del día estás malo y ya está" a la que había decidido enfrentarse con el mejor talante: "Al principio me llevé un palo muy grande, pero luego te das cuenta de que te puedes quedar en casa y llorar de pena o pelear. No tengo miedo".

Martín, el pequeño murciano con un cáncer incurable

Martín sufre un glioma difuso de línea media con mutación H3 QM26, un cáncer muy agresivo del que fue diagnosticado el pasado 20 de octubre de 2022 y para el que actualmente no hay cura. Esta enfermedad tiene una esperanza de vida de un máximo de cinco años desde el diagnóstico y se da especialmente entre niños de 5 a diez años.

En el caso del pequeño murciano, el deterioro ha sido "muy rápido" y en pocos meses pasó de hacer vida normal a no poder salir de la cama ni abrir los ojos.

La familia ha decidido transformar la lucha de Martín en una reivindicación por la investigación en cáncer: hace meses, Rafael López Muelas, hermano del pequeño, abrió una petición en Change.org para demandar "más investigación para currar el cáncer infantil" ante el Ministerio de Ciencia e Innovación que ya cuenta con 239.645 de las 300.000 firmas que tiene como objetivo.

El objetivo de la petición es "pedir al Ministerio de Ciencia e Innovación que aumente el presupuesto de Ciencia e Innovación que aumente el presupuesto en I+D+i al menos al nivel de la media europea y que se priorice la investigación del cáncer infantil para salvar a niños como Martín".

Según argumentan en la petición, "en España, la inversión en I+D+i es del 1,43% del PIB mientras que la media Europea se sitúa en un 2,3%. El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) establecía para 2020 una inversión del 2% pero estamos en 2023 y seguimos lejos de alcanzarlo. Con esta petición queremos conseguir que se aumente la inversión como mínimo al 2,3% y que, además, se priorice la investigación del cáncer infantil".

Murcia se desvive por Martín

Los murcianos y murcianas se han volcado en cuerpo y alma con Martín desde que, hace ya más de medio año, recibiera el terrible diagnóstico: entre otros eventos, el pasado 28 de marzo la Legion 501st - Spanish Garrison en colaboración con el Ayuntamiento de Molina de Segura organizó un desfile de Star Wars en apoyo al niño.

Poco después, el cuatro de febrero de 2023, el recinto ferial de La Fica en Murcia acogió el evento 'Un día por Marín': una iniciativa benéfica que contó con actuaciones de distintos grupos murcianos como Second o Crudo Pimento. El dinero recaudado se destinó a la investigación de tumores raros, como el que sufre el niño.

Gracias a esta iniciativa, la familia de Martín pudo donar 45.000€ euros al Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, a través del Fondo Alicia Pueyo, para continuar la línea de investigación en DIPG y costear los tratamientos y cuidados del pequeño que no cubre la Seguridad Social.