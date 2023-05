Un abuelo de Murcia ha tocado la fibra sensible a casi un millón de jóvenes españoles con su reflexión viral: el pasado martes 23 de mayo, la cuenta de Veraneando Fest en TikTok publicaba el corte de una entrevista donde hacían varias preguntas a un señor mayor, sentado en el parque infantil de la plaza de la Universidad en la ciudad de Murcia.

Aunque los vídeos con entrevistas cortas son el contenido habitual que publica este perfil, la del abuelo murciano destaca por encima de los demás por un motivo en concreto: además de las visitas y 'me gustas', la diferencia generacional entre el público habitual (jóvenes y adolescentes) y la del entrevistado: un hombre de alrededor de setenta años.

La entrevistadora ha querido extraer las lecciones de vida más valiosas del septuagenario para los más jóvenes sobre uno de los que sean, probablemente, los temas más delicados a todas las edades: las relaciones sexo afectivas y el amor.

Las palabras del señor sobre la vida y el amor contrastan duramente con la forma en que se comportan actualmente las personas más jóvenes, aunque no hay una realidad "objetiva" que de momento pueda establecer que algo está mejor o peor, y todas las valoraciones suponen una opinión sesgada sobre una parte concreta del todo.

Aunque el discurso del abuelo murciano es enternecedor, ensalza una época y esquema de relaciones afectivas en la que la mujer sufría un grado de discriminación mucho mayor que en la actualidad y en las que ambos géneros se veían sometidos a estereotipos y roles de comportamiento mucho más estrictos que en la actualidad.

La visión sobre las relaciones afectivas y sociales en España en la actualidad, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), determinó que el 41,1% de los jóvenes están de acuerdo o muy de acuerdo con que los miembros de una pareja pueden acordar tener relaciones sexuales con otras personas fuera de la pareja sin que haya vínculo sentimental con ellos/as, mientras que el 30% se posiciona en contra.

Por otra parte, un 70% de los jóvenes encuestados aseguran que pueden mantener relaciones sexuales con alguien sin querer a esas personas, frente a un 29% que está en contra.

En este contexto, llama la atención la experiencia del señor recogida en el vídeo, que ante la pregunta sobre "¿Cuál ha sido la experiencia de tu vida que más te ha marcado?" ha respondido "La verdad que yo he tenido una vida, en mi juventud, aburrida. Si te digo una cosa os vais a reír: yo no he tenido novia en mi vida. Nada más que mujer".

A partir de esta reflexión, el hombre continúa explicando cómo ha vivido la visión de las relaciones que le llevó a tomar las decisiones vitales con las que porque yo pensaba que el hombre era quien tenía que mantener a la familia: " Entonces, cuando gané lo suficiente entonces me eché novia rápidamente. Una chica monísima que es mi esposa. Preciosa. En junio, el 24, del mes que viene va a hacer 50 años. Yo que te voy a decir: viene la top model más famosa y más guapa del mundo y yo no la cambio por nada en el mundo".

Pero, lo que ha dejado completamente rota a la juventud ha sido la respuesta cuando la entrevistadora le ha pedido un consejo "a todo los jóvenes que empiezan las relaciones y no la siguen o que se rinden pronto".

El señor ha sido contundente con su respuesta: "Yo estoy en contra de las relaciones de hoy en día. Eso de que cuando uno tiene 20 años ya está harto de todo. Las relaciones de hoy en día de que esa libertad. No libertad, es libertinaje. Yo a los jóvenes les pediría que lo pensaran eso mucho: que es lo mejor del mundo tener una estabilidad, tener algo por lo que luchar. No por divertirse".